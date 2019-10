Fialková: Mala som obavy o zdravie, ale rozhodla som sa, že to ešte skúsim

Pre zdravotné problémy zmenila prípravu.

18. okt 2019 o 17:53 Miloslav Šebela

Ivona Fialková pre SME Mladšia zo sestier Fialkových nemala na uplynulú sezónu najlepšie spomienky. Trápili ju zdravotné problémy a bola z toho frustrovaná. Bolela ju chrbtica, ktorá nezvládla dlhodobú záťaž pri športovaní. Po porade s odborníkmi a nastavení tréningov sa však rozhodla, že bude v kariére pokračovať. "Chcem mať zo športu väčšiu radosť ako v minulej sezóne, keď som bola častejšie sklamaná a smutná," vraví 24-ročná IVONA FIALKOVÁ.

Ako ste spokojná s doterajšou prípravou na sezónu?

V porovnaní s minulým rokom som oveľa spokojnejšia. Hlavne čo sa týka mojich zdravotných problémov, ktoré sa vlani nakopili a musela som veľa vecí obmedziť. Tento rok som našla dobrú cestu, čo môžem trénovať a čo nie. Príprava bola preto kvalitnejšia. Nemala som týždňové výpadky, ako sa stávalo pred rokom.

Môj chrbát už nikdy nebude funkčný na sto percent. Aspoň dovtedy, kým budem robiť šport. Učím sa s tým žiť. Až sezóna ukáže, do akej miery zvládnem záťaž. Máme nejaké priority a k tým sa počas sezóny budeme prikláňať, aby chrbát vydržal v tých hlavných momentoch.

Tento problém ste riešili už pred rokom. Čo vám teraz najviac pomohlo?

Hlavná je práca s fyzioterapeutom. Je skvelé, že nám z Dukly Banská Bystrica umožnili, aby s nami cestoval na všetky súťaže a výjazdy. Bez neho by som nedokázala v plnej miere zvládnuť tréningy. Je to už prakticky nevyhnutnosť. Ale pomohla aj úprava tréningov. Naučili sme sa, ktoré aktivity mi škodia. Tie sme vynechali a nahradili ich podobnými, ktoré rovnako rozvíjajú danú partiu alebo parametre. A mierne som zmenila aj polohu v stoji. Keďže strieľame takmer každý deň, bola to dlhodobo jednostranná záťaž. Pracovali sme na tom. Azda mi aj tieto zmeny pomôžu.

Ako sa cítite pred blížiacou sa sezónou?

Dosť unavená, ale tak to má byť, pretože sme momentálne na sústredení v Ramsau. A toto patrí k jedným z najťažších počas roka. Dopoludnia chodíme lyžovať na Dachstein a popoludní máme náročné a intenzívne silové tréningy. Je to jeden z najnáročnejších blokov. Vlastne sú to tréningy, z ktorých budeme čerpať počas sezóny.

Po uplynulej sezóne ste zvažovali koniec kariéry. Čo rozhodlo v prospech toho, že sa budete naďalej venovať biatlonu?

Je pravda, že v druhej časti sezóny som bola priklonená k tomu, že so športom skončím.