Bol to najlepší príhovor v histórii futbalu. Hráči však nevedeli, kto je Rocky

Klopp hovorí o kľúčových chvíľach svojej kariéry.

18. okt 2019 o 18:23 Jakub Vaverka

BRATISLAVA. Nikdy z neho nebol hviezdny hráč. Dokonca si nikdy nezahral ani v prvej lige.

Fanúšikovia nechodili na štadión kvôli nemu. Bol skôr nenápadný. Začínal síce ako útočník, ale časom sa presunul na opačnú stranu ihriska. Bol spoľahlivým a zodpovedným obrancom.

Bolo jasné, že Jürgen Klopp ako futbalista veľkú dieru do sveta neurobí. Takmer celú kariéru odohral v Mainzi v druhej lige.

Netušil, že raz bude viesť veľkokluby a vyhlásia ho za najlepšieho trénera na svete.

Mal celkom iné starosti.

„Keby niekto môjmu 20-ročnému ja povedal, čo sa stane v budúcnosti, zrejme by som mu neveril,“ priznal Klopp na webe Players Tribune, kde opísal kľúčové momenty svojej kariéry. Triumfy, ale aj chyby a zlyhania.

Dieťa malo dieťa

„Keď som mal dvadsať, stalo sa niečo, čo navždy zmenilo môj život. Bol som dieťa a stal som sa otcom,“ napísal Klopp.

„Aby som bol úprimný, nebolo to správne načasovanie. Bol som amatérsky futbalista a študoval som. Aby som mohol zaplatiť školu, pracoval som v sklade, kde chystali filmy do kín,“ naznačil.

„Bola to poriadna šichta. Spával som asi päť hodín denne, išiel som do práce, potom do školy. Večer som mal tréning a snažil som sa venovať synovi.

Bolo to náročné obdobie, ale naučilo ma veľa o skutočnom živote. Musel som sa stať mužom. Priatelia ma volali užívať si a baviť sa. A ja som chcel ísť. Ale nemohol som, pretože som sa nestaral len o seba,“ opisoval.

„Keď sa bojíte o budúcnosť malého človeka, ktorého ste priviedli na svet, to je skutočný strach. Čokoľvek sa stane na ihrisku, je oproti tomu nič,“ prirovnal Klopp.

„Niekedy sa ma ľudia pýtajú, prečo sa stále usmievam. Ešte aj keď prehráme zápas. Je to preto, že vďaka narodeniu syna som pochopil, že futbal nie je záležitosťou života a smrti. Nemal by prinášať smútok a nenávisť, ale radosť a inšpiráciu. Predovšetkým pre deti.“

Prvá chyba v Mainzi

Keď ukončil hráčsku kariéru, stal sa v Mainzi hneď trénerom. Učil sa o taktike, sledoval trendy. Mal vtedy len 34.