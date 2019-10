Tréner Chelsea sa hnevá na trénera Francúzska. Kante sa vrátil zo zranením

Kante presedel zápas s Tureckom na lavičke.

18. okt 2019 o 16:37 TASR

LONDÝN. Kouč futbalistov FC Chelsea Frank Lampard má ťažké srdce na trénera francúzskej reprezentácie Didiera Deschampsa kvôli N'Golovi Kantemu. Jeden z kľúčových hráčov Chelsea utrpel na tréningu pred zápasom kvalifikácie ME 2020 na pôde Islandu zranenie slabín.

Do Londýna sa však defenzívny stredopoliar vrátil až po skončení duelu proti Turecku a v sobotu bude chýbať Chelsea v súboji anglickej Premier League s Newcastlom United.

"N'Golo nie je fit. Pred zápasom Francúzska na Islande utrpel menšie zranenie slabín a žiadali sme, aby sa mohol vrátiť do Londýna a absolvovať liečbu. Vedenie francúzskeho tímu ho však uvoľnilo až po stretnutí s Tureckom, ktoré celé presedel na lavičke náhradníkov.

Do soboty sa nestihne zotaviť a proti Newcastlu nebude môcť zasiahnuť do hry. Pre náš tím je to citeľné oslabenie," citovala agentúra AFP slová rozhorčeného Lamparda.