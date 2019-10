Slovan zdolal nováčika, Trnava prehrala. Žilina stratila prvé domáce body

Hlasy po stretnutí:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, keď sme polhodinu plnili taktické pokyny, boli sme silní na lopte a podarilo sa nám dať gól. Mali sme ďalšie šance, ale po góle do našej siete prišla do našej hry nervozita. Záver prvého a úvod druhého polčasu boli z našej strany nervózne, mali sme veľa strát v prechode do útoku a hráči robili nevynútené chyby v prechode do útoku.

Michalovce sa dostali do hry, my sme boli nervózni. Pomohli nám striedania, vrátili sme sa do zápasu. Duel ovplyvnil Diaz svojou nedisciplinovanosťou. Disciplína nás doteraz zdobila, upozorňoval som na to a myslím si, že by sme v plnej sile vedeli viac vystupňovať tlak. V oslabení dali chlapci do toho všetko, mali sme aj niekoľko príležitostí, ale tie mal aj súper."

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Videli sme dobrý zápas z oboch strán. Pred zápasom by sme s bodom boli spokojní, ale v zápase sme boli o čosi bližšie k víťazstvu. Je to futbal. Zápas mal bojovnosť, napätie, rozuzlenie, bolo vidieť ochotu hráčov na oboch stranách ísť za víťazstvom. Vedeli sme, čo nás čaká, že Žilina bude silná na lopte, ale vyrovnali sme sa jej. Musím mojim chlapcom poďakovať a pogratulovať, pretože sa oddali na hranici svojich síl, ale bez toho by sme nemali šancu v Žiline uspieť. Odchádzame domov s bodom, takže sme spokojní."