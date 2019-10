Fanúšikovia na basketbale zaútočili na rozhodcu. Nerozumiem ukončeniu zápasu, vraví tréner

Išlo o duel Interu proti Prievidzi.

20. okt 2019 o 11:10 SITA

BRATISLAVA. Kouč basketbalistov BC Prievidza Tihomir Bujan priznal, že nerozumie, prečo rozhodcovia predčasne ukončili sobotňajší duel 4. kola základnej časti Extraligy mužov 2019/2020 proti tímu BK Inter Bratislava.

Zápas sa nedohral po tom, ako v tretej štvrtine jeden z domácich priaznivcov zaútočil na rozhodcu Mareka Kúkelčíka. Hostia v čase predčasného ukončenia viedli 56:49. Podľa Bujana však mali arbitri vzniknutú situáciu vyriešiť ináč.

Súvisiaci článok Šláger kola v najvyššej slovenskej súťaži nedohrali pre inzultáciu rozhodcu Čítajte

"Absolútne nerozumiem tomu ukončeniu zápasu. Prečo to vlastne rozhodcovia ukončili? Áno, chápem, mali nejaké problémy s publikom, tak to mali riešiť.

Mali prikázať urobiť poriadok v tej časti hľadiska, možno mali vyprázdniť celý sektor. My by sme počkali, kým to vyriešia a potom sme mohli pokračovať. Inter chcel hrať, my sme chceli hrať," uviedol Bujan podľa webu súťaže basketliga.sk.



Jeho náprotivok z lavičky Interu Aramis Naglič označil nedohratie duelu po inzultácii arbitra za veľkú škodu. Zvlášť, keď sa na Hornej Nitre do inkriminovaného momentu hralo atraktívne basketbalové stretnutie.

"Na zápase bola výborná atmosféra, hral sa bojovný duel. Neviem čo sa presne stalo, ale je to veľká škoda pre basketbal, že sa takýto šláger nedohral. Rozumiem tomu, že je to emotívne, hlavy sú horúce, ale je mi smutno z toho, že sa to takto celé skončilo.

Pokiaľ ide o hráčov, tak to nebolo vôbec o nejakej negatívnej energii medzi družstvami. Bol to pekný basketbal plný zaujímavých momentov. Nemalo sa to stať. Dúfam, že v budúcnosti sa už nič podobné nestane," zaželal si strieborný medailista z OH 1992 v Barcelone.



Duel Prievidza - Inter bude mať dohru "za zeleným stolom". Ako referuje oficiálna stránka súťaže, na základe disciplinárneho poriadku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) hrozí Prievidžanom viacero sankcií - kontumácia výsledku, strata bodu za prehru, finančná ponuka aj uzatvorenie ihriska.



V súbojoch Prievidze a Interu nejde o prvé predčasné ukončenie zápasu z dôvodu neadekvátneho správania sa fanúšikov.

V sezóne 2013/2014 sa obe mužstva stretli vo finále, pričom v treťom zápase série jeden z prievidzkých fanúšikov hodil papierovú rolku do hlavy rozhodcu.

Následne Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) skontumovala zápas výsledkom 20:0 pre Inter.