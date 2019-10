Duel sledoval aj Ramsay. Slovan doma privítal Košice po sedem a pol roku

Hrdinom stretnutia sa stal brankár Košarišťan.

21. okt 2019 o 9:55 SITA

BRATISLAVA. Po sedem a pol roku sa hokejisti Košíc predstavili v súťažnom zápase na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave a svoj návrat korunovali cenným víťazstvom.

Pred zrakmi takmer 10-tisíc fanúšikov zdolali hráčov domáceho Slovana 2:1 po samostatných nájazdoch a čiastočne sa im revanšovali za prehru 1:2 z úvodného kola sezóny.

Košarišťan má skvelé štatistiky

Jedným z hrdinov stretnutia bol brankár Andrej Košarišťan, ktorý zneškodnil 32 striel domácich.

"Chceli sme podať solídny výkon a hrať zo zabezpečenej obrany, čo nám vychádzalo skoro celý zápas. Na konci bolo cítiť tlak Slovana, no možno keby nedošlo k nášmu faulu, tak by sme to ustáli.

"Chceli sme podať solídny výkon a hrať zo zabezpečenej obrany, čo nám vychádzalo skoro celý zápas. Na konci bolo cítiť tlak Slovana, no možno keby nedošlo k nášmu faulu, tak by sme to ustáli.

Chalani hrali obetavo a každý vydal zo seba maximum," vyjadril sa 25-ročný brankár košického mužstva. V tejto sezóne dosiahol už deviate víťazstvo a úspešnosť zákrokov si drží na obdivuhodnej hranici 94,33 percenta.

V nájazdovej lotérii zneškodnil rodák z Dolného Kubína všetkých päť pokusov hráčov Slovana. Po zápase však priznal, že ich príliš nepozná, a tak nevedel, ako budú zakončovať. Košarišťan si pochvaľoval aj atmosféru na štadióne, o ktorú sa postaralo 9813 fanúšikov.

"Bol to výborný pocit. Pre toto hráme hokej. Každý deň trénujeme, aby sme mohli hrať takéto zápasy. Užili sme si to a som rád, že sme zvíťazili," dodal Košarišťan, ktorého z tribúny sledoval aj reprezentačný tréner SR Craig Ramsay.

Abdul si pre zmenu vybral strelu

Košarišťan bol blízko k tretiemu čistému kontu v sezóne, ale 80 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času ho prekonal český útočník Jindřich Abdul.

"Stále hľadám niekoho prihrávkami, tak som si povedal, že začnem viac strieľať. Musím pochváliť a poďakovať sa nášmu trénerovi brankárov, ktorý nám urobil rozbor a povedal, že práve miesta pod lapačkou sú slabinou ich gólmana. Dokázal som tam presne trafiť, ale napokon to stačilo len na bod," uviedol rodák zo Vsetína.

Dvadsaťtriročný Abdul bol jedným z piatich neúspešných hráčov Slovana v samostatných nájazdoch a celkovo nebol s hrou spokojný.

"Vieme hrať oveľa lepšie. Z našej strany to nebol dobrý zápas a Košice sme púšťali do množstva šancí. Neviem, či nám zviazal ruky 'plný dom'. Fanúšikom sa chceme poďakovať a o to viac nás mrzí, že v takej skvelej atmosfére sme nedokázali zvíťaziť," dodal Abdul.