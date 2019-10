Liverpool stratil prvé body v sezóne, Klopp má ťažké srdce na VAR

Liverpool nevyužil šancu vyrovnať rekord.

21. okt 2019 o 10:26 TASR

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=367596394

MANCHESTER. Futbalisti FC Liverpool v anglickej Premier League nevyužili šancu dosiahnuť 18. víťazstvo za sebou a vyrovnať rekord.

Tréner Jürgen Klopp mal po remíze 1:1 na pôde Manchestru United ťažké srdce na systém VAR, ktorý neposúdil, že pred akciou s gólovým zakončením Marcusa Rashforda prišlo k faulu Victora Lindelofa na Divocka Origiho.

Pod tlakom aj bez tlaku

"Pri góle United sa naplno ukázali všetky problémy, ktoré prináša technológia VAR. Hlavný rozhodca Atkinson po súboji Lindelofa s Origim neprerušil hru. Som presvedčený, že to urobil preto, lebo existuje VAR.

Bol som si stopercentne istý, že gól nebude platiť. Z môjho pohľadu to bol jasný faul. Prišlo ku kontaktu medzi oboma hráčmi a Divock sa ocitol na trávniku. Píšťalka rozhodcu však zostala nemá, hráči United podnikli rýchly protiútok, z ktorého skórovali," zlostil sa nemecký kouč.

Liverpoolu sa podarilo vyrovnať päť minút pred koncom zápasu zásluhou striedajúceho Adama Lallanu, ktorý využil nedôrazne bránenie domáceho tímu.

"Myslím si, že sme podali dostatočne dobrý výkon na to, aby sme získali minimálne bod. Prvý polčas nebol ideálny. United nám vnútili svoj štýl hry, chýbala nám lepšia orientácia.

Cítili sme sa byť pod tlakom aj vo fázach, keď sme pod žiadnym tlakom neboli. Po vyrovnávajúcom góle sme mali zápas pod kontrolou. Štadión stíchol a mnoho fanúšikov si zrejme myslelo, že môžeme ešte streliť druhý gól. S remízou sme však spokojní, bod má svoju cenu," dodal Klopp.

Futbal nie je basketbal

United nastúpili proti lídrovi tabuľky s rozostavením 3-5-2, aby sa Liverpool často nedostával do vyložených šancí. "Keď sme hrali na Old Trafford v uplynulých dvoch sezónach, tak domáci iba bránili.

Nechcem, aby to vyznievalo ako kritika, je to jednoducho fakt. Ak hrajú takýmto štýlom, je ťažké sa proti nim presadiť. Je prirodzené, že sa snažia využiť všetky zbrane na to, aby nás zastavili."

United prežívajú najhorší štart do sezóny od roku 1986. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ligových zápasov dokázali aspoň streliť gól. "Myslím si, že pred založením gólovej akcie zo strany Lindelofa nešlo o faul.

Bol tam síce dotyk, no futbal nie je basketbal. Som sklamaný, že sme dobre rozohratý zápas nedotiahli do víťazného konca. Náš výkon však hodnotím veľmi pozitívne.

Verím, že to bude pre nás dobrý odrazový mostík na ceste k lepším výsledkom. Musíme konečne začať vyhrávať zápasy," zdôraznil kormidelník Manchestru Ole Gunnar Solskjaer.