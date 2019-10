Vlhová má zväčšené nosné dierky. Po operácii sa jej lepšie dýcha

Trénovala aj v špeciálnej hale v Litve.

21. okt 2019 o 18:10 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Šialená, hektická a náročná. Aj taká bola príprava Petry Vlhovej pred novou sezónou.

Súvisiaci článok Vlhová: Pribrala som osem kíl. Na ženu mám dobré percento tuku Čítajte

Striedala v nej kondičné tréningy s lyžiarskymi, ale aj s ležaním doma i v nemocnici.

Slovenská lyžiarka mala počas leta výrazné zdravotné ťažkosti. V polovici septembra dokonca podstúpila operáciu nosných dutín.

„Keby som to všetko zrátal, takmer dva mesiace fungovala v obmedzenom režime. Často to bolo v takej nízkej intenzite, že by som to ani nenazval tréningom,“ priznal jej kondičný tréner Šimon Klimčík.

Doktor prikázal, poďme operovať

Naplánované veci v letnej príprave museli často meniť, posúvať alebo úplne zrušiť. Mohol za to Vlhovej kolísavý zdravotný stav.

Pri prechode zo zimného do letného prostredia máva dlhodobo ťažkosti. Nevyhli sa jej ani tentoraz. Z bežného prechladnutia sa liečila aj dva týždne. V lete brala aj antibiotiká.

Preto sa vlhovci rozhodli konať. Riešením bola operácia.