Stoch dostal darček na narodeniny, bol prvýkrát v základnej zostave PAOK-u

Jeho tím vysoko zvíťazil.

21. okt 2019 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Slovenský ofenzívny futbalista Miroslav Stoch sa pred začiatkom aktuálnej sezóny 2019/2020 vrátil z českej Slavie Praha do gréckeho klubu PAOK Solún, v ktorom už predtým pôsobil v sezóne 2013/2014.

Návrat do známeho prostredia nebol až taký ľahký, ako by si možno predstavoval. V nedeľňajšom ligovom dueli proti Lamii (3:0) sa však premiérovo v tomto ročníku predstavil v základnej zostave trénera Abela Ferreiru.

"Hralo sa mi naozaj veľmi dobre. Zápas sme ovládli takpovediac od prvej minúty a rýchlo sme získali trojgólové vedenie. Mohlo to skončiť aj vyšším rozdielom, ale buďme radi aj za 3:0, veď to bolo naše prvé presvedčivé víťazstvo v tejto sezóne.

A zároveň prvý zápas, kedy sme neinkasovali," uviedol Stoch prostredníctvom oficiálnej stránky zastupiteľskej agentúry fsagency.eu.

Čerstvý tridsiatnik (nar. 19. októbra 1989) sa do štatistík zapísal gólovou prihrávkou na tretí zásah domácich v 11. min a na trávniku pobudol do 74. min. Bol dokonca blízko ku skórovaniu, ale gólman súpera si poradil s jeho strelou z priameho kopu.

"Brankár pravdepodobne spravil krok do strany, kam som mieril, pretože inak by to asi nechytil. Škoda, rád by som potešil našich fanúšikov nejakým pekným gólom, ale verím, že čo neprišlo teraz, príde neskôr," doplnil účastník MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku.