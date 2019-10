Blíži sa Saganov koniec v Bore? Bude musieť urobiť kľúčové rozhodnutie

Sagan by sa mohol predstaviť na Gire.

21. okt 2019 o 17:06 SITA

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan nikdy nevylúčil, že sa počas kariéry predstaví na úvodnej Grand Tour sezóny. V januári však oslávi tridsiate narodeniny a fanúšikovia sa zatiaľ nedočkali jeho účasti na Giro d'Italia.

Podľa talianskeho novinára Beppeho Contiho môže rodák zo Žiliny zažiť premiéru na tradičnom podujatí už v nasledujúcej sezóne, ktorá by mala byť jeho posledná vo farbách Bory-Hansgrohe. S nemeckým zoskupením má pritom platnú zmluvu do konca roka 2021.

"Sagan by sa mohol zúčastniť na budúcoročnom Gire, keďže to bude pravdepodobne jeho posledný rok v Bore. Trojnásobného majstra sveta by chceli získať iné tímy. Pozornosť naňho zamerali UAE Team Emirates a Bahrain-Merida.

Sagan je na dôležitej križovatke kariéry a musí urobiť kľúčové rozhodnutie o svojej budúcnosti," uviedol Conti vo vysielaní RAI Sport, cituje ho napr. web oasport.it.

Dvadsaťdeväťročný Slovák absolvoval doteraz dvanásť štartov na Grand Tour. Osemkrát sa predstavil na Tour de France, kde získal sedemkrát zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, a štyri štarty pridal na španielskej Vuelte.

Zaujímavosťou je, že budúcoročné Giro budú mať na dosah slovenskí fanúšikovia, pretože úvodné tri etapy sa odjazdia v Maďarsku a slávnostný úvod pretekov privíta Budapešť.