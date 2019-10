Niektorí nedostávajú ani minimálnu mzdu. Žilina zverejnila platy hráčov

Najviac dostáva bývalý reprezentant.

21. okt 2019 o 22:11 Igor Dopirák

BRATISLAVA. "Po odrátaní odvodov a poplatkov mi zostala tisícka počas ôsmich mesiacov. Keď odrátam lízing a hypotéku, tak mi zostalo 300 eur. Pomohla nám aj rodina. Dnes môžem oslavovať, lebo som splatil lízing, a tak už budem mať 600 eur, ale boli aj lepšie obdobia," uviedol Jaroslav Markovič pre portál sport24.sk.

Bývalý slovenský reprezentant je najlepšie plateným hráčom hokejového klubu MsHK Žilina. Dostáva 1500 eur.

"Do dvanástej som na štadióne a od tretej do ôsmej chodím do fitka robiť kondičného trénera. Podstata veci je však inde. Na Slovensku nie je zázemie, podmienky, systém. Všetko mi to pripadá ako naťahovanie sopľa," doplnil.

Žilinský hokejový klub už tradične zverejnil platy svojich hráčov, informoval sport24.sk. Tie šli po vypadnutí z Tipsport ligy do Slovenskej hokejovej ligy pochopiteľne nadol.

Pohybujú sa od 400 do 1500 eur. Až deviati hráči dostávajú menej, ako je aktuálna výška minimálnej mzdy (520 eur).

Stopercentným vlastníkom klubu je mesto Žilina, ktoré podľa zákona musí zverejňovať všetky zmluvy.

Platy hráčov MsHK Žilina - Slovenská hokejová liga - sezóna 2019/2020