Saganov odchod k Arabom je len klebeta, odkazuje jeho taliansky manažér

Slovenský cyklista má zmluvu do konca roka 2021.

22. okt 2019 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan dodrží svoju zmluvu s tímom Bora-Hansgrohe, ktorá platí do konca roka 2021.

Uviedol to jeho taliansky manažér Gabriele Uboldi v reakcii na špekulácie pochádzajúce z talianskeho prostredia o jeho možnom presune do tímov s arabským kapitálom.

Podľa talianskeho novinára Beppeho Contiho Sagan mal po skončení budúcej sezóny odísť do jedného z bohatých zoskupení UAE Team Emirates a Bahrain-Merida, ktoré na neho zamerali svoju pozornosť. Nič také sa však zrejme nestane.

"Zachytili sme túto informáciu z posledných dní. Realita je však taká, že nie je žiadny záujem zo strany spomenutých tímov.

Peter neukončí kontrakt v tíme Bora-Hansgrohe. Najbližšie dva roky zostáva tam, kde je. Je tam šťastný. Sú to len klebety,“ povedal manažér Gabriele Uboldi pre portál šport24.pluska.sk.

K možnému presunu trojnásobného majstra sveta do niektorého z tímov z Arabského polostrova sa pre šport24.pluska.sk vyjadril aj šéf slovenskej cyklistiky Peter Privara.

"Doteraz to bolo tak, že keď sa niečo takéto šuchlo, neskôr sa to aj potvrdilo. Či už to bolo v prípade Tinkoff Saxo alebo Bora-Hansgrohe. Treba však dodať, že Peter Sagan príliš nevyhľadáva zmeny. Beriem to skôr ako hlasnú úvahu niektorého zo športových riaditeľov,“ myslí si Privara.