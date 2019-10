Matthias Kohler končí na lavičke AS Trenčín, tím povedie Norbert Hrnčár

Asistovať mu bude Richard Höger.

22. okt 2019 o 12:11 (aktualizované 22. okt 2019 o 12:18) TASR

Na snímke už bývalý tréner AS Trenčín Matthias Kohler.(Zdroj: TASR)

TRENČÍN. Fortunaligový klub AS Trenčín ukončil spoluprácu s trénerom Matthiasom Kohlerom.

Novým kormidelníkom AS sa stal Norbert Hrnčár. Klub o tom v utorok informoval na svojom webe.

Spoločne s Hrnčárom doplnil realizačný tím prvého mužstva na pozícii asistenta Richard Höger. Ďalšími spolupracovníkmi nového kormidelníka budú Juraj Ančic a Michal Hanek.

Trenčín figuruje po dvanástich kolách na 9. mieste s trinástimi bodmi. Na víťazstvo vo FL čaká od 24. augusta.

Ako tréner brankárov pokračuje Kris Stergulc. Kohlerov asistent Roman Marčok sa bude opäť naplno venovať práci v klubovej akadémii - This is my sen Academy.

Štyridsaťdeväťročný Hrnčár viedol v minulosti Banskú Bystricu, Myjavu, Ružomberok a Karvinú. Ružomberčanov priviedol pred dvoma rokmi k tretej priečke vo Fortuna lige.

Trenčín je tretí klub v najvyššej súťaže, ktorý spravil v tejto sezóne zmenu na trénerskom poste. Predtým sa porúčali z FK Pohornie Ján Rosinský s Rastislavom Urgelom, nahradil ich Mikuláš Radványi.

V úvode ročníka skončil v Slovane Bratislava Martin Ševela, na jeho post prišiel Ján Kozák ml.