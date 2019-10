Weiss starší končí v Gruzínsku, vyjadril sa aj o budúcnosti svojho syna

Tréner chce pôsobiť na klubovej úrovni.

22. okt 2019 o 19:18 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový tréner Vladimír Weiss st. má pred sebou s veľkou pravdepodobnosťou záverečné týždne na lavičke gruzínskej reprezentácie.

Národné mužstvo tejto kaukazskej krajiny vedie od marca 2016 a pomýšľa na to, že by sa v blízkej budúcnosti vrátil k práci na klubovej úrovni.

"V decembri mi končí zmluva. Mám tam opciu na marcovú baráž (Ligy národov, pozn.). Uvidíme, chcem sa vrátiť do klubu a pravdepodobne na 99 % v Gruzínsku ako tréner skončím. Štyri roky je na reprezentačnej úrovni dosť dlhý čas. Naše cesty sa pravdepodobne rozídu.

Súvisiaci článok To je vášeň. Malý fanúšik Brúgg je hitom internetu v Belgicku Čítajte

Vo futbale však neviete, čo bude zajtra. Môže sa stať všeličo. Každodenný trénerský život mi však chýba a chcel by som v budúcnosti trénersky pracovať v klube," povedal 55-ročný kouč pre klubovú televíziu slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava.

Niekdajší lodivod Slovana, Artmedie Petržalka či slovenskej reprezentácie, s ktorou pred desiatimi rokmi postúpil na MS 2010 v JAR, sa pristavil aj pri budúcnosti svojho syna - Vladimíra Weissa ml. Ten momentálne účinkuje v katarskom tíme Al-Gharafa.

"Taktiež mu tento rok končí zmluva. Pravdepodobne v zime alebo v lete v Katare skončí, aj keď, samozrejme, môže dostať novú ponuku a zostane. Je to na ňom, cíti sa tam relatívne dobre. Ak by sa vrátil domov, tak určite len do Slovana.

Vyzerá to pravdepodobne tak, že asi ukončí kariéru tu. Samozrejme, keď bude mať Slovan záujem. V novembri bude mať 30 rokov a futbalový život je taký, že neviete, čo bude zajtra. Želám mu, aby bol zdravý, aby hral a aby bol šťastný," doplnil Weiss st.