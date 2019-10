Košice nenadviazali na víťazstvo nad Slovanom, prehrali s Novými Zámkami

Košice doma prehrali druhý zápas za sebou.

22. okt 2019 o 20:22 (aktualizované 22. okt 2019 o 20:57) SITA

BRATISLAVA. Hokejisti HC Mikron Nové Zámky po minulotýždňovom piatkovom víťazstve nad tímom z Detvy (3:0) triumfovali aj v utorňajšom dueli 15. kola základnej časti Tipsport ligy 2019/2020 na ľade HC Košice 3:2 po predĺžení.

Hrdinom hostí bol český krídelník prvej formácie Tomáš Pospíšil, ktorý asistoval pri úvodných dvoch zásahoch Nových Zámkov a v pridanej päťminútovke sám rozhodol.

Košice prehrali pred vlastnými v druhom zápase po sebe - 11. októbra doma podľahli Detve (1:4).

Úradujúci šampión a líder tabuľky z Banskej Bystrice nezaváhal v neďalekej Detve, kde vyhral vysoko 5:1. V drese Bystrice sa dvakrát do listiny strelcov zapísal fínsky legionár Joona Jääskeläinen.

Darilo sa aj Zvolenčanom, ktorí naplno zabodovali vďaka triumfu 4:3 v Poprade. Víťazný gól hostí pod Tatrami strelil v 56. min niekdajší útočník Popradu a popradský rodák Andreas Štrauch.

Nitra po nedeľňajšom triumfe 7:0 v Budapešti zostala pri streleckej chuti a odniesol si to nováčik z Michaloviec.

Pod Zoborom sa zrodilo vysoké víťazstvo domáceho tímu 6:2, ktoré v 53. min spečatil reprezentačný útočník a čerstvý navrátilec do nitrianskeho kádra Samuel Buček.

V maďarskom súboji Miškovec využil výhodu domáceho prostredia a zdolal MAC Budapešť 4:1.

Tipsport liga 2019/2020 v ľadovom hokeji - 15. kolo základnej časti - utorok

HC Košice - HC Mikron Nové Zámky 2:3 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 19. Repe (Marcel Haščák, Majdan), 53. Skokan (Repe, B. Rapáč) - 3. R. Hruška (J. Jurík, Pospíšil), 39. Fábry (Pospíšil), 64. Pospíšil

HC Košice: Košarišťan - Slovák, Repe, Čížek, Koch, Bučko, Růžička, Cibák - Majdan, Chovan, Haščák - Belluš, Skokan, Klhůfek - Rapáč, Bortňák, Milý - Suja, Vrábeľ, Jokeľ

HC Mikron Nové Zámky: Kristín - Šmach, Mikuš, Ordzovenský, Hatala, M. Drtina, Hain, Dlugoš - Pospíšil, Urban, Jurík - Bajtek, Hruška, Štumpf - Rogoň, Fábry, Jakúbek - Bečka, Ondrušek, Múčka

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Musíme nájsť riešenie, ako hrať domáce zápasy. Tie sú zatiaľ ako cez kopirák. Viac-menej celú sezónu hráme na jednu formáciu a keď tá nedá góly, tak je problém. Tento tím musí pochopiť, čo znamená hrať hokej v Košiciach, najmä v domácej Steel aréne. Máme väčšie šance, keď sa držíme určitého systému, no my nastúpime a potom je to už anarchia a naháňanie zápasu."

Ladislav Branikovič, tréner HC Mikron Nové Zámky: "Na zápas sme sa dôsledne pripravovali. Košičania nám bránili v rozohrávke, mali sme s ňou problémy. Svojím celoplošným hokejom nám nedali veľa možností kombinovať. Výsledok je pre nás veľmi priaznivý a tešíme sa z neho."

HC 07 WPC Koliba Detva - HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Góly: 7. Sýkora (Šišovský, Zuzin) - 5. Hickmott (Lunter, Mihálik), 17. Lunter (Southorn, Mihálik), 27. Jaaskalainen (Hohmann, Southorn), 51. Nemčík (Šťastný), 57. Jaaskalainen (Lunter)

Rozhodovali: Snášel, Stano - Stanzel, Vyšný, vylúčení: 3:5, presilovky 0:1, oslabenia 0:0, 636 divákov

HC 07 WPC Koliba Detva: Šimko - Martin Chovan, Gachulinec, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík - J. Sýkora, P. Zuzin, Šišovský - R. Gašpar, P. Valent, Török - Žilka, Podešva, Ščurko - Ľupták, Čacho, Čenka

HC'05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany - Ďatelinka, Biro, Southorn, Mihálik, Nemčík, Cardwell, Zubák, Fafrák - Hrnka, Šťastný, Lamper - Lunter, Hickmott, Jaaskalainen - Šoltés, Bubela, Hohmann - Kabáč, Gábor, Bartánus

HK Poprad - HKM Zvolen 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Góly: 33. Zagrapan (L. Kozák, Handlovský), 42. Vandas (L. Kozák), 46. Leclerc (L. Kozák) - 11. Špirko (Corrin, Kelemen), 29. Bonis (Trotter, Betker), 43. Halama, 56. Štrauch

HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Góly: 9. Pupák (Morrison, Kerbashian), 22. Scheidl (Morrison, Kerbashian), 29. Versteeg (Blackwater, Csányi), 33. Blackwater (Kerbashian, Mezei), 49. Fominych (Csányi), 53. Buček (Morrison, Mezei) - 26. Mesikämmen (Juusela), 43. Safaralejev (Linet, Giľák)

Rozhodovali: Lokšík, Kókai (Maď.) - Jurčiak, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 5:8, presilovky: 4:2, oslabenia: 0:0, 2347 divákov

Nitra: Hanuliak - Mezei, Morrison, Olsen, Pupák, S. Rácz, M. Versteeg, Korím - Buček, Kerbashian, Scheidl - Blackwater, Kollár, Lušňák - Fominych, Šimun, Csányi - Čaládi, Minárik, R. Rác - Tábi

Michalovce: Trenčan (29. Surák) - Dalhuisen, Mesikämmen, Vorobyev, Ventelä, Bdžoch, Kolba, Zekucia, Borov - Safaralejev, Lalancette, Spilar - Giľák, Galamboš, Mašlonka - Juusela, Linet, Hričina - Chalupa, Toma, Hamráček

DVTK Jégesmedvék Miškovec - MAC Budapešť 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Góly: 7. Galanisz (D. Rodman), 26. Ritó (Reszegh), 37. Vas (Láda), 38. Ross (Vojtkó) - 13. Strech (Klempa, Sorfon)

Rozhodovali: Kalina, Korba - Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 5:6, presilovky 1:0, oslabenia 0:0, 1411 divákov

Miškovec: Adroján - Ross, Vojtkó, Láda, Vandane, Szirány, D. Kiss, Göz, Lövei - Beach, Vas, Reszegh - Rodman, Harrison, Beauviller - Miskolczi, Galanisz, Magosi - Ritó, Farkas, P. Kiss

Újbuda: Bálisz - Garát, Carlisle, Macaulay, McNally, Pozsgai, Fejes, Bugár, Schlekmann - Klempa, Stretch, Sofron - Br. Orbán, Langkow, Bodó - Kreisz, Pitt, Terbócs - Pápa, Nagy, Szigeti