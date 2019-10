Nagy: Ak sme si mysleli, že Slovensko sa od Mečiara posunulo, boli sme naivní

Niekoľkokrát získal titul plavec roka. V dlhom bazéne mu patrí šesť slovenských rekordov. Budúca sezóna však môže byť pre RICHARDA NAGYA posledná. Po olympiáde sa rozhodne, či plaveckú karéru ukončí.

Hoci žije a trénuje vo Veľkej Británii, sleduje aj slovenskú politiku. "Keď každý deň sledujete správy, je vám smutno z toho, ako ďaleko to zašlo," vraví.

V rozhovore sa dočítate: Slovensko prežíva turbulentné obdobie - vražda novinára či kauza Gorila. Bude to brať do úvahy pri rozhodovaní o tom, kde ostane žiť?

Ako vníma správy zo Slovenska? Desia ho?

Venujú sa britské médiá aj správam zo Slovenska?

Ako vnímajú brexit ľudia v Británii? Chcú nové referendum?

Majú bývalí športovci v Británii jednoduchšie uplatnenie ako na Slovensku?

Čomu sa chce venovať po skončení aktívnej kariéry?

Uplynulý víkend sa vám podarilo na mítingu v Manchestri vyhrať v troch disciplínach. Ako ste spokojný so svojimi výkonmi?

Plával som štyri disciplíny, tri som vyhral, ale časy neboli výnimočne dobré. Dajme tomu, že na začiatok sezóny v krátkom bazéne to bolo pekné. Ale skôr sa budem tešiť, ak budem o šesť týždňov na majstrovstvách Európy o desať sekúnd rýchlejší. Najviac mi vyšlo finále 400 metrov kraul. Nebol to ani taký hrozný čas.

Táto sezóna v krátkom bazéne pre vás asi nie je taká dôležitá ako tá nasledujúca olympijská.

Samozrejme, nasledujúca bude dôležitejšia. Toto bude taký rozbeh do nej. Nejde o to, ako budem plávať, ale aby sa mi podarilo zaplávať A-limit a potom na olympiáde aj niečo ukázať. Ak by som pridal výsledok aj na majstrovstvách Európy v decembri, potešilo by ma to.

Aká dôležitá bude pre vás olympiáda?

Veľmi. Túžim sa na ňu dostať. Zatiaľ som bol len na jednej (v Riu de Janeiro 2016 - pozn. red.) a najlepšie som skončil deviaty. Potom som odišiel do Sheffieldu, bral som to ako príležitosť zlepšiť sa. Za tri roky som však toho veľa neukázal. Neplávalo mi to tak dobre. Pred dvomi rokmi som bol vo finále majstrovstiev sveta, ale odvtedy mám hluché obdobie.

Uvidím, ako sa mi bude v budúcej sezóne dariť. Podľa toho sa rozhodnem, či s plávaním skončím, alebo ešte budem pokračovať. Bude to ukazovateľ, či má ešte zmysel plávať ďalej. Už nie som junior, ale skôr veterán.

Nie je to priskoro na koniec kariéry? Na budúci rok budete mať len 27 rokov.