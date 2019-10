Bola obeťou úspechov, teraz zabojuje o titul majsterky sveta

V nedeľu sa začína tenisový Turnaj majsteriek.

BRATISLAVA. Osem najlepších tenistiek sezóny bude od nedele v čínskom Šen-čene bojovať o titul majsterky.

Podľa stávkových kancelárií patria k najväčším favoritkám dve debutantky - Ashleigh Bartyová a Bianca Andreescuová.

Po triumfe na turnaji v Moskve sa v poslednej chvíli dostala medzi najlepšie aj Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Bencicová. Aj ona bude na turnaji majsteriek prvý raz.

Ukončila kariéru, hrala kriket

Svetová jednotka Bartyová mala sľubný začiatok kariéry. V pätnástich vyhrala juniorský Wimbledon.

Keď mala sedemnásť, hrala seniorské finále štvorhry na troch grandslamoch.

V osemnástich sa však rozhodla ukončiť kariéru.

Začala sa venovať kriketu a zdalo sa, že tenis je minulosťou. V roku 2016 však ohlásila návrat na kurty.

"Bola som obeťou vlastných úspechov," povedala Bartyová pri návrate pre web WTA.

Na turnaje nechodila s veľkými očakávaniami, ale darilo sa jej a postupne sa dostala do elitnej dvadsiatky rebríčka. Rok 2018 ukončila triumfom na "malom turnaji majsteriek".

Zlomová pre ňu bola táto sezóna. Prebojovala sa do finále v Sydney, hrala štvrťfinále grandslamového Australian Open.

Na prestížnom turnaji v Miami získala titul a premiérovo sa dostala do elitnej desiatky.

Potom Bartyová vyhrala Roland Garros a posunula sa už na pozíciu svetovej dvojky.

Antuku pritom vôbec neobľubuje a v Paríži predtým vyhrala len dva zápasy v hlavnej súťaži.

"Je to neuveriteľné, nikdy som nesnívala o tom, že získam túto trofej," povedala po víťazstve.

A keď neskôr na turnaji v Birminghame dokráčala k titulu, stala sa z nej svetová jednotka. V tejto pozícii ide aj do Šen-čenu.

Pred rokom nebola ani v stovke

Pre mnohých bookmakerov je najväčšou favoritkou Turnaja majsteriek 19-ročná Bianca Andreescuová.

Vlani hrala turnaje nižšej kategórie ITF, problémy s chrbtom ju navyše obrali o časť sezóny.

Ako 152. hráčka sveta sa v úvode roku 2019 z kvalifikácie dostala až do finále turnaja v Aucklande.

Neskôr na prestížnom turnaji v Indian Wells ako 60. hráčka sveta zdolala Muguruzovú, Svitolinovú a vo finále senzačne aj Kerberovú. Víťazstvo ju posunulo na 24. miesto rebríčka.

"Bola to šialená jazda. Skutočný príbeh popolušky. Naomi (Osaková, ktorá vlani senzačne vyhrala v Indian Wells a potom triumfovala na US Open - pozn. red.) sa to podarilo pred rokom. Teraz sa pred množstvom ďalších úžasných turnajov nachádzam ja," vyhlásila vtedy Kanaďanka na tlačovej konferencii.

Ani netušila, ako sa jej podarí napodobniť Osakovej sezónu 2018.

“ Snažím sa predstavovať si situácie, ktoré by sa počas zápasu mohli stať. „ Bianca Andreescuová po triumfe na US Open

Na US Open postúpila až do finále a v ňom zdolala Serenu Williamsovú.

Je prvou ženou v histórii, ktorá vyhrala US Open hneď pri prvej účasti v hlavnej súťaži. V rebríčku sa dostala už na piate miesto.

Andreescuová má jeden netradičný zvyk. Úspechy, po ktorých túži, si vizualizuje.

"Snažím sa predstavovať si situácie, ktoré by sa počas zápasu mohli stať," približovala.

Často si vraj predstavovala, ako zdolá Serenu a vyhrá US Open. "Mentálne nastavenie je to, čo delí najlepšie od zvyšku," vyhlásila.

V tejto sezóne má v zápasoch proti hráčkam top 10 bilanciu 8:0.

