Viacnásobná medailistka z paralympijských hier ukončila svoj život eutanáziou vo veku 40 rokov

Vervoortová trpela degeneratívnou svalovou chorobou.

23. okt 2019 o 8:31 TASR

BRUSEL. Viacnásobná belgická medailistka z paralympijských hier Marieke Vervoortová v utorok dobrovoľne ukončila svoj život eutanáziou vo veku 40 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.

Eutanázia je v Belgicku legálna a atlétka oznámila svoje zámery využiť ju po OH v Riu v roku 2016 v prípade, ak sa jej zdravotný stav bude zhoršovať.

"Ak by som nemohla požiadať o eutanáziu, myslím si, že by som spáchala samovraždu. Je veľmi ťažké žiť s toľkou bolesťou a utrpením," uviedla po OH v Riu.

Vervoortová získala na paralympijských hrách štyri medaily (1-2-1) v jazde na vozíku, najcennejšiu vybojovala v Londýne 2012 na 100 m. Okrem toho získala tri tituly majsterky sveta zo šampionátu v Dauhe 2015.