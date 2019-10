Irving nazbieral päťdesiat bodov, Nets však napriek tomu nedokázali vyhrať

Butler nenastúpil za Miami Heat.

24. okt 2019 o 8:41 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Denveru Nuggets uspeli v repríze semifinálového zápasu play off Západnej konferencie NBA z uplynulej sezóny, keď doma zdolali Portland 108:100.

Domácich viedol srbský pivot Nikola Jokič, ktorý dosiahol na 20 bodov a 13 doskokov, hoci pre problémy s faulmi odohral výrazne zmenšenú minutáž.

Najdramatickejší zápas večera videli diváci v Brooklyne. Výrazne pozmenený tím Nets podľahol Minnesote 126:127 po predĺžení. Rozohrávač Kyrie Irving, ktorý v lete prestúpil z Bostonu, sa zaskvel 50 bodmi, hoci netrafil záverečnú strelu.

"Samozrejme, že pred vlastnými divákmi chcete zvíťaziť, no budeme mať ďalšiu možnosť. Toto bol dobrý štart," povedal podľa TSN Irving.

Družstvo Minnesoty v uplynulej sezóne sklamalo, nepostúpilo do play off, no napriek tomu jeho jadro zostalo v lete nezmenené.

"Toto je výnimočná skupina ľudí. Ťažko takú nájdete inde v NBA. Všetci v šatni idú za jediným cieľom, zvíťaziť," povedal najlepší strelec Timberwolves Karl-Anthony Towns, autor 36 bodov a 14 doskokov.

Jeho krajan z Dominikánskej republiky Al Horford absolvoval úspešnú premiéru v drese Philadelphie. Proti svojmu predošlému tímu Bostonu zaznamenal 16 bodov, Sixers vyhrali hladko 107:93.

Nová hlavná hviezda tímu Miami Heat prekvapujúco nenastúpila na zápas s Memphisom. Jimmy Butler oznámil tesne pred duelom, že nie je pripravený, Heat napriek tomu zdolali Grizzlies pohodlne 120:101.

NBA 2019/2020 - základná časť - výsledky - štvrtok

CHARLOTTE HORNETS - CHICAGO BULLS 126:125 (37:28, 26:27, 33:40, 30:30)

Najviac bodov: Washington 27 (7 trojok), Graham 23 (6 trojok), Bacon 22 - Markkanen 35, Thaddeus Young a C. White po 17

INDIANA PACERS - DETROIT PISTONS 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)

Najviac bodov: Sabonis 27 (13 doskokov), M. Turner 25, Brogdon 22 - Drummond 32 (23 doskokov), Kennard 30 (6 trojok), Rose 18

ORLANDO MAGIC - CLEVELAND CAVALIERS 94:85 (28:24, 27:17, 16:24, 23:20)

Najviac bodov: Vučevič 21, Fournier 16, Fultz 12 - T. Thompson (11 doskokov) a Sexton po 16. Osman 13

BROOKLYN NETS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 126:127 pp (22:33, 34:35, 37:20, 22:27 - 11:12)

Najviac bodov: Irving 50 (7 trojok), LeVert 20, Prince 15 (11 doskokov) - Towns 35 (14 doskokov, 7 trojok), Wiggins 21, Covington 15

MIAMI HEAT - MEMPHIS GRIZZLIES 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17)

Najviac bodov: Winslow 27, Nunn 24, Dragič 19 - Jaren Jackson 17, T. Jones 15, Morant 14

PHILADELPHIA 76ers - BOSTON CELTICS 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25)

Najviac bodov: B. Simmons 24, Richardson 17, Horford 16 - Hayward 25, Tatum 21 (10 doskokov), Kanter a Walker po 12

DALLAS MAVERICKS - WASHINGTON WIZARDS 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)

Najviac bodov: Dončič 34, Porziňgis 23, Justin Jacskon a Finney-Smith po 10 - Beal 19, T. Bryant (11 doskokov) a Hačimura (10 doskokov) po 14

SAN ANTONIO SPURS - NEW YORK KNICKS 120:111 (22:15, 37:36, 24:33, 37:27)

Najviac bodov: Aldridge 22, Forbes 18, D. Murray 18 - Marcus Morris 26, Randle 25 (11 doskokov), Barrett 21

UTAH JAZZ - OKLAHOMA CITY THUNDER 100:95 (23:12, 26:34, 19:28, 32:21)

Najviac bodov: Mitchell 32 (12 doskokov), Bojan Bogdanovič 16, O'Neale 14 - Gilgeous-Alexander 26, Paul 22, Gallinari 21

PHOENIX SUNS - SACRAMENTO KINGS 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19)

Najviac bodov: Booker 22 (10 asistencií), Oubre 21, Ayton 18 (11 doskokov) - Hield 28 (6 trojok), Bagley 14 (10 doskokov), Barnes 12

PORTLAND TRAIL BLAZERS - DENVER NUGGETS 100:108 (27:24, 23:30, 24:19, 26:35)

Najviac bodov: Lillard 32, Whiteside 16 (19 doskokov), Hood 13 - Jokič 20 (13 doskokov), Barton 19, J. Murray 14