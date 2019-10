Conor Mcgregor ohlásil návrat. Je mi jedno, proti komu sa postavím, vraví

Ír si to rozmyslel s koncom kariéry.

24. okt 2019 o 13:54 TASR

MOSKVA. Írsky bojovník zmiešaných bojových umení (MMA) Conor McGregor si to rozmyslel s ukončením aktívnej kariéry. Do oktagonu sa vráti 18. januára 2020 v súboji UFC v Las Vegas. Prezradil to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Moskve.

Tridsaťjedenročný McGregor meno súpera zatiaľ nepozná. "Na to sa opýtajte UFC, mne je jedno proti komu sa postavím," povedal kontroverzný Ír. V "klietke" nebojoval od októbra 2018, keď prehral s Chabibom Nurmagomedovom.

Následne ukončil kariéru, počas "oddychu" sa zviditeľnil viacerými konfrontáciami so zákonom. V Miami mal rozbiť telefón fanúšika, obvinenia neskôr stiahli. Doma v Írsku ho však vyšetrujú za napadnutie muža v bare.

McGregor však avizoval, že v nasledujúcom období sa plánuje sústrediť na prípravu. "Nebudem piť alkohol, ale pripravovať sa na súboj. Ide o to, aby som si zvykol na nový režim, potrvá to 66 dní, takže teraz chodím skoro spať a skoro vstávam," citoval jeho slová web BBC.