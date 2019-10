Na bratislavskom challengri sa predstaví bývalý hráč top 10

24. okt 2019 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Francúzsky tenista Richard Gasquet sa predstaví na jubilejnom 20. ročníku turnaja Peugeot Slovak Open 2019. Ten sa v termíne od 4. do 10. novembra uskutoční v bratislavskom Národnom tenisovom centre - AXA aréne.

Ako informoval generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) a riaditeľ turnaja Igor Moška, rodákovi z mesta Béziers a bývalému siedmemu hráčovi rebríčka ATP udelili voľnú kartu.

"Sme veľmi šťastní, že sa Richard Gasquet predstaví na našom turnaji. Začínal tu kariéru, bolo to ešte v roku 2003, keď bol veľmi mladý. Oslovil ma jeho manažér, s tým, že Gasquet bol dlho zranený, v závere roka by chcel odohrať ešte nejaké turnaje a zvolil si Bratislavu. My sme mu udelili voľnú kartu a pre divákov je to určite najatraktívnejšia hviezda," povedal Igor Moška.

Richard Gasquet figuruje v rebríčku na 64. mieste a v týchto dňoch bojuje na turnaji vo švajčiarskom Bazileji.

Vo svojej kariére získal na profesionálnom okruhu ATP pätnásť turnajových titulov vo dvojhre, dva vo štvorhre a dvakrát si zahral semifinále granslamového podujatia.

V roku 2007 ho pred bránami wimbledonského finále zastavil Roger Federer a o šesť rokov neskôr prehral v semifinále US Open s Rafaelom Nadalom.

Tridsaťtriročný Francúz je držiteľom bronzovej medaily z OH 2012 v Londýne, kde spolu s krajanom Julienom Benneteauom uspeli vo štvorhre.

Úspešným bol pre Gasqueta aj rok 2007, v ktorom bol členom víťazného davicupového tímu Francúzska a tiež triumfoval na Hopmanovom pohári po boku Kristiny Mladenovicovej.