Dúbravka získal nový dlhoročný kontrakt v Newcastli

Slovenský reprezentant prišiel do Newcastlu v januári 2017 zo Sparty Praha.

24. okt 2019 o 15:13 TASR, SITA

NEWCASTLE. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka podpísal s Newcastlom United nový šesťročný kontrakt.

Klub anglickej Premier League o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.

Slovenský reprezentant prišiel do Newcastlu v januári 2017 zo Sparty Praha.

Medzi priateľmi

Dúbravka dosiaľ odchytal v drese tímu zo St. James´ Parku 59 zápasov a až 17-krát si udržal čisté konto.



"Je to úžasný pocit. Musím povedať, že čas plynie veľmi rýchlo. Sú to už dva roky, čo som sem prišiel a našiel skvelých ľudí, ktorých môžem nazvať priateľmi. Vždy som si užíval čas strávený v tomto klube a teším sa z toho, že to tak bude aj ďalších šesť rokov," cituje 30-ročného rodáka zo Žiliny klubová televízia.

Dúbravka je v tíme obľúbený medzi spoluhráčmi aj fanúšikmi. Medzi žrďami je symbolom spoľahlivosti a mimo ihriska zasa zdrojom pozitívnej energie.

Spokojný tréner Bruce

Z rozhodnutia slovenského brankára má radosť aj jeho tréner Steve Bruce.

"Som veľmi rád, že sa Martin rozhodol s nami zostať. Odo dňa, keď sem prišiel po prvý raz, bol absolútne fantastický. Je pre nás mimoriadne dôležitou osobou na trávniku aj v šatni," zdôraznil Steve Bruce na klubovom webe nufc.co.uk.

Šestnásty Slovák v Premier League

Dúbravka je súčasťou mužstva s prezývkou "Magpies", čiže Straky, od januára 2018, keď prišiel na hosťovanie zo Sparty Praha.

Medzitým sa jeho pôsobenie z hosťovania zmenilo na trvalú zmluvu. Už vo svojom debute 11. februára 2018 presvedčil klubových funkcionárov o svojej kvalite.

V zápase proti slávnemu Manchestru United vychytal čisté konto a Newcastle zvíťazil 1:0.

Súvisiaci článok Hamšík zrejme príde o rekord v Neapole. Chcem ho prekonať už do Vianoc, vraví Mertens Čítajte

Stal sa len šestnástym slovenským futbalistom a po Jánovi Muchovi druhým brankárom, ktorý si pripísal aspoň jeden zápasový štart v prestížnej Premier League.

Momentálne sa Newcastlu United nedarí podľa predstáv. Mužstvo je po deviatich zápasoch ročníka 2019/2020 na zostupovej 18. priečke Premier League so ziskom 8 bodov a výrazne negatívnym skóre 5:14.

Najbližším súperom Magpies bude v nedeľu 27. októbra v domácom prostredí Wolverhampton.