Angličania iba krútili hlavami. Čosi podobné videli na Slovane prvý raz

24. okt 2019 o 23:09 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bola to pravá a nefalšovaná detská radosť. Keď slovinský útočník Andraž Šporar strelil jediný gól Slovana v zápase, fanúšikovia na Tehelnom poli skákali a výskali.

Naopak, keď Slovan dvakrát inkasoval, pískali a smútili. Napriek tomu povzbudzovali ďalej.

Hoci futbalisti bratislavského tímu prehrali v skupinovej fáze Európskej ligy proti anglickému Wolverhamptonu 1:2, po zápase deti tlieskali.

Hráčov odmenili za bojovnosť, oddanosť a možno len za to, že mohli byť na modernom štadióne a vidieť naživo zápas, ktorý by si niektorí chceli v budúcnosti zahrať.

„Je to nezabudnuteľný moment. Deti do toho dali srdce a veľkú pozitívnu energiu. Na ihrisku sme to cítili,“ reagoval kapitán Slovana Vasil Božikov.

Brankár Greif mal zimomriavky

Už pri nástupe hráčov na ihrisko deti rozsvietili svetlá na mobilných telefónoch. Bolo to efektné a jedinečné.

Mladí fanúšikovia za bránkou, kde zvyčajne býva kotol, vytiahli transparent "Jastrabi do boja".

Aj dvesto fanúšikov anglického Wolverhamptonu bolo uchvátených. Navzájom sa na seba pozerali a nechápavo krútili hlavami. Čosi podobné videli zrejme prvýkrát v živote.

Ako väčšina ľudí na štadióne.