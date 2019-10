Nie sú z Marsu ale urobili sme dve veľké chyby, tvrdil Šporar

Šporar je najlepším strelcom Európskej ligy.

25. okt 2019 o 6:31

BRATISLAVA. Z ihriska opäť schádzal bez dresu, holý do pol pása. Andraž Šporar ho nemenil so žiadnym protihráčom zo slávnej Premier League ako býva bežne po zápase zvykom, radšej ho venoval do hľadiska deťom.

Po slovenských trávnikoch v ére samostatnosti nikdy nebehal útočník s takou streleckou fazónou ako Slovinec Šporar.

Jeho bilancia v tomto kalendárnom roku je na slovenské pomery nevídaná. Za Slovan strelil celkovo vo všetkých súťažiach tridsaťdva gólov.

V rebríčku svetových hráčov pôsobiacich na prvoligovej scéne je na desiatom mieste, v rámci Európy je dokonca štvrtý.

Iba Robert Lewandowski (45), Lionel Messi (42) a Dušan Tadič (38) majú na konte viac gólov. Trebárs Cristiano Ronaldo ich strelil dvadsaťsedem.

Najlepší strelec Európskej ligy

Slovan dal v Európskej lige sedem gólov, z toho na šiestich mal podiel Šporar. So štyrmi gólmi je najlepším strelcom druhej najlepšej európskej súťaže.

A to je na slovenskej scéne unikát.