Ďalší zelený dres? Môj štart na Tour bude zrejme v inom duchu, vraví Sagan

Hovoril o súťažných plánoch na budúci rok.

25. okt 2019 o 17:09 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Už som chcel vyskúšať niečo nové,“ vravel Peter Sagan novinárom s úsmevom.

Vo štvrtok bol jednu z hlavných postáv pri slávnostnom predstavení trasy Giro

d’Italia 2020. V posledných týždňoch sa hovorilo, že slovenský cyklista by mal na budúci rok na talianskej Grand Tour premiérovo štartovať. Napokon sa to potvrdilo.

„Stále som hovoril, že ešte pred skončením kariéry by som na Gire rád štartoval. Takže na budúci rok po pretekoch možno skončím,“ vravel so smiechom.

„Žartujem, ale som rád, že Giro bude tak blízko pri Slovensku. S klasikami, Girom a Tour to bude veľmi náročná sezóna,“ cituje Sagana CyclingNews.

Sagan: Budem musieť dobre plánovať

Takú súťažnú porciu za taký krátky čas ešte nikdy neabsolvoval. Napríklad tento rok za prvých sedem mesiacov absolvoval 65 súťažných dní.

Ak by v nasledujúcej sezóne prešiel všetky etapy na oboch Grand Tour, už to by bolo 42 dní.

S veľkou pravdepodobnosťou tak bude mať v nasledujúcej sezóne viac štartov. A niektoré súťaže bude musieť vynechať.

Napríklad prvýkrát v kariére nepôjde na etapové preteky Okolo Kalifornie. A po prvýkrát od roku 2011 zrejme nebude štartovať ani na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike.