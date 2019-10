Obhajca si pripísal prvú prehru, Bostonu zabrala nová posila

Dallas potiahlo európske duo.

26. okt 2019 o 8:25 TASR

NEW YORK. Obhajca titulu v basketbalovej NBA Toronto Raptors si vo svojom druhom zápase novej sezóny pripísal prvú prehru, na palubovke Bostonu podľahol 108:112.

Kanadský tím viedol ešte na začiatku štvrtej štvrtiny o šesť (82:76), no potom sa začalo dariť novej posile zo Charlotte Kembovi Walkerovi.

Stredný rozohrávač, ktorý sa v lete stal terčom kritiky, keď ako hlavná hviezda reprezentantácie USA neuspel na MS v Číne, dal v priebehu 2:40 min. 11 z 13 bodov svojho tímu.

Dončič: všetci sú šťastní

"Istý čas sa mi nedarilo. Lenže tréneri a všetci spoluhráči ma neustále udržovali v pohode. Vedeli, že chcem hrať dobre a premieňať strely. Oceňujem, že chlapci mi umožnili byť sám sebou," povedal podľa ESPN Walker.

Prvýkrát po 15 rokoch odštartovali sezónu dvoma úspechmi hráči Dallasu Mavericks. Opäť ich potiahlo európske duo Luka Dončič a Kristaps Porziňgis. Slovinec si pripísal triple double za 25 bodov, 10 doskokov i 10 asistencií, Lotyš dal iba o bod menej.

"Znamená to veľa. Všetci sú šťastní, aj keď je to iba štart sezóny. Veríme, že to takto pôjde ďalej a dostaneme sa do play off," povedal Dončič, ktorý zaznamenal 15. dvojciferný ukazovateľ v troch položkách. To je rekord NBA v prípade hráča, ktorý ešte nedovŕšil 21 rokov.

James zaznamenal vyše 30 bodov

Druhé víťazstvo v sezóne má aj Denver, hoci proti suverénne najslabšiemu tímu na západe v minulej sezóne Phoenixu potreboval až predĺženie.

Druhý triple double večera predviedol opäť Európan, srbský pivot Nikola Jokič dal 23 bodov a pridal 14 doskokov a 12 asistencií. Hostia sa dobre vyrovnali s neúčasťou draftovej jednotky z roku 2018 DeAndreho Aytona, ktorý má dištanc od ligy za porušenie dopingových pravidiel.

V zápase ambicióznych tímov Los Angeles Lakers zdolali Utah Jazz pri nízkom skóre 95:86. Za domácich dal LeBron James 32 bodov a pridal 10 asistencií, hosťom chýbal Bojan Bogdanovič, ktorý si zranil členok.

NBA 2019/2020 - základná časť - výsledky - piatok

BOSTON CELTICS - TORONTO RAPTORS 112:106 (22:21, 28:28, 26:33, 36:24)

Najviac bodov: Tatum a Brown po 25, Walker 22 - Siakam 33 (5 trojok), Lowry 29 (6 trojok), Ibaka 13

CHARLOTTE HORNETS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 99:121 (32:30, 24:28, 25:45, 18:18)

Najviac bodov: Bridges 17, Rozier 11 (10 asistencií), Washington 10 (10 doskokov) - Towns 37 (15 doskokov), Wiggins 16, Okogie 14

BROOKLYN NETS - NEW YORK KNICKS 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26)

Najviac bodov: Irving 26, Dinwiddie 20, J. Harris 13 - Trier 22, Barrett a Knox po 16

MEMPHIS GRIZZLIES - CHICAGO BULLS 102:110 (29:25, 31:22, 21:32, 21:31)

Najviac bodov: Jaren Jackson 23 (11 doskokov), Clarke 14, Crowder 13 - LaVine 37, C. White 25, Markkanen (11 doskokov) a Satoranský po 9

NEW ORLEANS PELICANS - DALLAS MAVERICKS 116:123 (41:27, 23:45, 29:23, 23:28)

Najviac bodov: Ingram 25, Favors a Hart po 16 - Dončič 25 (10 doskokov a asistecií), Porziňgis 24, Wright 20

OKLAHOMA CITY THUNDER - WASHINGTOM WIZARDS 85:97 (24:28, 22:24, 24:26, 15:19)

Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 28, Gallinari 18, Schröder 9 - Bryant 21 (11 doskokov), Hačimura 19, Beal 17

DENVER NUGGETS - PHOENIX SUNS 108:107 pp (15:21, 24:24, 25:17, 31:33 - 13:12)

Najviac bodov: J. Murray 27, Jokič 23 (14 doskokov, 12 asistencií), Malik Beasley 17 - Oubre 23, Kaminsky 19 (11 doskokov), Booker 18

SACRAMENTO KINGS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 112:122 (27:25, 30:32, 27:37, 28:28)

Najviac bodov: Fox 28, Hield 21, Bogdan Bogdanovič 16 - Lillard 35, Whiteside 22, McCollum 19

LOS ANGELES LAKERS - UTAH JAZZ 95:86 (24:17, 19:20, 31:18, 21:31)

Najviac bodov: James 32 (10 asistencií), A. Davis 21, Daniels 15 - Mitchell 24, Conley 13, Mudiay 12