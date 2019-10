Houston zdolal New Orleans, Westbrook prekonal Magica Johnsona

Westbookovi sa po prestupe darí.

27. okt 2019 o 9:32 (aktualizované 27. okt 2019 o 9:44) TASR

NEW YORK. Americký basketbalista Russel Westbrook pokračuje v dobrých výkonoch po prestupe do Houstonu.

V noci na nedeľu v NBA prispel k víťazstvu Rockets nad New Orleans Pelicans 126:123 druhým triple-double v tejto sezóne.

K 28 bodom pridal 10 doskokov a 13 asistencií. Celkovo dosiahol 139. trojitý dvojciferný zápis v kariére a v historickej štatistike sa dostal na druhé miesto pred Magica Johnsona. Na čele je Oscar Robertson so 181 triple-double.

Westbrook: Obetoval som veľmi veľa

"Viem, že sa to už považuje za samozrejmosť, ale ja som obetoval veľmi veľa, aby som sa dostal na túto úroveň. Je to skvelý míľnik. Keď som vyrastal, vôbec som netušil, že sa raz dostanem do NBA a teraz píšem históriu súťaže, je to úžasné," citoval Westbrooka portál TSN.

Pod triumf Rockets sa výrazne podpísal aj James Harden, ktorý nastrieľal 29 bodov.

New Orleans sa po odchode Anthonyho Daviesa stále hľadajú, keď v novom ročníku ešte nezvíťazili.

"Páči sa mi naše nasadenie, ale stále pracujeme na výstavbe tímu," povedal tréner Pelicans Alvin Gentry, ktorému pre zranenie kolena chýbal Jrue Holiday.

Milwaukee neudržalo náskok

Milwaukee doma podľahlo Miami 126:131 po predĺžení. Bucks pritom viedli v tretej štvrtine o 21 bodov. Ich najväčšia hviezda Giannis Antetokounmpo nazbierala 29 bodov a pridala 17 doskokov, k triple double jej chýbala jediná asistencia.

"Dnes sme dostali lekciu, viedli sme o 21 bodov a potom sme súperovi dovolili vrátiť sa do zápasu, to sa nám nesmie stávať, dobrým tímom sa to nestáva, poučíme sa," skonštatoval Antetokounmpo.

V skvelej forme je na začiatku sezóny Trae Young z Atlanty. Na víťazstve nad Orlanom sa podieľal 15 bodmi a bol najlepší strelec tímu. Hoci v porovnaní s úvodným zápasom sezóny nedosiahol ani polovicu z 38 bodov, v noci na nedeľu bol jediný z mužstva s dvojciferným skóre.

Navyše, všetky zásahy si pripísal spoza trojkového oblúka.

NBA 2019/2020 - základná časť

Milwaukee - Miami 126:131 pp (33:29, 37:24, 23:29, 28:39 - 5:10)

Najviac bodov: Antetokounmpo 29 (17 doskokov), Middleton 25, Korver 14, Matthews 14 - Dragič 23, Adebayo 19 (13 doskokov), Nunn 18

Detroit - Philadelphia 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)

Najviac bodov: Rose 31, Drummond 13 (12 doskokov), Kennard 12, Morris 12 - Horford 23, Scott 17, Simmons 13 (10 asistencií)

Atlanta - Orlando 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)

Najviac bodov: Young 15, Collins 9 (12 doskokov), Huerter a Bembry po 8 - Vučevič 16 (10 doskokov), Fultz 10, Ross 8, Fournier 8, Augustin 8

New York - Boston 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)

Najviac bodov: Barrett 22, Robinson 13, Morris 9 - Brown 17, Smart 12, Walker 11

Cleveland - Indiana 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)

Najviac bodov: Thompson 25 (13 doskokov), Love 19 (13 doskokov), Sexton 18 - Sabonis 14, Brogdon 13 (10 asistencií), Warren 12

Houston - New Orleans 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)

Najviac bodov: Harden 29, Westbrook 28 (10 doskokov, 13 asistencií), Tucker 16 - Ingram 35 (15 doskokov), Hart 23, Ball 18 (10 asistencií)

Chicago - Toronto 84:108 (23:24, 17:24, 22:36, 22:24)

Najviac bodov: Carter 12 (11 doskokov), LaVine 11, Markkanen 9, Porter 9 - Siakam 19, Ibaka 18, Anunoby 17

Utah - Sacramento 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

Najviac bodov: Mitchell 15, Niang 12, Conley 12 - Dedmond 11, Bogdanovič 10, Fox 9

San Antonio - Washington 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

Najviac bodov: Aldridge 27, DeRozan 26, Murray 19 (10 doskokov) - Beal 25 (11 doskokov), Bertans 23, Smith 19

Phoenix - Los Angeles Clippers 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)

Najviac bodov: Booker 30, Oubre 20, Kaminsky 18 - Harrell 28, Leonard 27 (10 doskokov), Williams 23