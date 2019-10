Úvodný obrovský slalom sezóny vyhral Pinturault, Žampovci chýbali v druhom kole

Francúz vyhral o viac než pol sekundy.

27. okt 2019 o 14:30 SITA

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020 - Sölden, Rakúsko

Obrovský slalom mužov - konečné výsledky po 2. kole:

1. Alexis Pinturault Francúzsko 2:14,14 min 2. Mathieu Faivre Francúzsko +0,54 s 3. Žan Kranjec Slovinsko +0,63 s 4. Tommy Ford USA +0,70 s 5. Ted Ligety USA +1,09 s 6. Lucas Braathen Nórsko +1,10 s 38. Adam Žampa Slovensko nepostúpil do 2. kola 53. Andreas Žampa Slovensko nepostúpil do 2. kola

BRATISLAVA. Francúz Alexis Pinturault vyhral úvodný mužský obrovský slalom novej sezóny Svetového pohára v rakúskom Söldene.

Pinturault si pripísal 24. triumf v pretekoch Svetového pohára, dvanásty v obrovskom slalome a po troch rokoch druhý na ľadovci Rettenbach v Söldene.

Prekvapili Ligety a Braathen

Dvadsaťosemročný pretekár z Moutiers v súčte oboch kôl zdolal o 54 stotín krajana Mathieua Faivreho a o 63 stotín Slovinca Žana Kranjeca.

Ďalšie dve priečky patria Američanom Tommymu Fordovi a Tedovi Ligetymu. Ten naznačil, že ani v 35 rokoch zatiaľ nepomýšľa na odchod zo scény.

Pre niekdajšieho najlepšieho protagonistu obrovského slalomu na svete je to najlepšie vystúpenie od januára 2018, keď bol tretí v pretekoch SP v Garmisch-Partenkirchene.

Pozitívným prekvapením je aj šieste miesto mladučkého Nóra Lucasa Braathena, ktorý mal na štarte 1. kola číslo 40. Jeho favorizovaný krajan Henrik Kristoffersen preteky pokazil a skončil až osemnásty.

"Toto je skvelý vstup do sezóny. Myslím si, že som predviedol dve veľmi dobré jazdy. V druhom kole to bolo veľmi náročné aj vzhľadom na zlé svetelné podmienky.

Musel som sa rozpomenúť na to, aké to je v Söldene, lebo predtým naposledy sme tu súťažili v roku 2016. Som rád, že mi to vyšlo," povedal Alexis Pinturault v prvom televíznom rozhovore na Eurposporte.

Žampovcom sa nedarilo

V 71-člennej štartovnej listine 1. kola v Söldene figurovali aj dvaja Slováci, bratia Adam a Andreas Žampovci však nepostúpili do 2. kola medzi tridsať najlepších.

Adam Žampa s číslom 36 na hrudi predviedol výkon o 2,73 s pomalší ako líder Pinturault a zaradil sa na 38. priečku. Andreas Žampa s päťdesiatsedmičkou mal v cieli odstup 3,77 s od priebežného lídra, čo znamenalo 53. miesto vo výsledkoch.

"Absolútne neviem, prečo som mal už hore takú stratu. Potom sa mi zdalo, že strminu som mohol pustiť trošku viac, myslím si, že spodok už bol fajn.

Čo sa týka snehu, bolo to perfektné, len zrejme bolo potrebné ísť agresívnejšie. Trať je natoľko dobrá, že sa len potvrdili pozície, každý si zachoval to svoje," povedal Adam Žampa v cieľových priestoroch.

"Ešte je skoro hodnotiť, ale čo som videl, veľmi veľa som stratil hore. Musím sa pozrieť prečo, strmina bola fajn, to je moje. Tam som nejaký tridsiaty, čo by som chcel, ale hore a dole som úplne posledný. Uvidíme, máme päť týždňov do ďalšieho 'obráku' a čas sa zlepšovať," povedal mladší Andreas Žampa.

Úvodný mužský obrovský slalom sezóny mal štart vo výške 3040 m a cieľ vo výške 2670 m. V Söldene sa jazdilo vôbec prvýkrát v tzv. novej ére mužského lyžovania po Marcelovi Hirscherovi, ktorý po minulej sezóne ukončil svoju excelentnú kariéru.

Fenomenálny Rakúšan sa celkovo osemkrát a v neprerušenej sérii tešil z veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári.