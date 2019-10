HC Slovan nezaváhal proti Trenčínu. Bystrica zdolala v šlágri Košice

Hlasy po zápase

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Chlapci tento zápas odmakali do poslednej kvapky potu. Verili sme, že tri body vezmeme my. Viera v to sa priklonila na našu stranu. Sme veľmi šťastní. Súper tiež podal oduševnený výkon. Verím, že víťazstvo nám pomôže do najbližšej budúcnosti."

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Opäť odchádzame zvonka bez bodu. Nedali sme gól. Dnes sme dosť dreli, ale odmenený bol súper. Rozhodol jeden gól. Mohlo sa to prikloniť na obe strany. Nehrali sme zle. V prvej tretine sme mali veľa vylúčení a prišli sme o Hančáka po likvidačnom faule. Naše šance sme nepremenili, a preto si z Popradu nemôžeme odviezť víťazstvo. Neviem, za čo sme trestaní, ale nie sme bodovo odmeňovaní. Dúfam, že v najbližšom čase sa to z nášho pohľadu zmení a nebudeme zvonka odchádzať bez bodov."