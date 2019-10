Ronaldo získa Zlatú loptu, tvrdia talianske médiá

Uniknuté informácie podobného charakteru sa neraz ukázali ako pravdivé.

29. okt 2019 o 10:37 SITA

BRATISLAVA. Aj keď portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo skončil v ankete The Best o najlepšieho hráča sveta v roku 2019 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) až na 3. mieste.

Podľa talianskych médií práve 34-ročný zakončovateľ Juventusu Turín začiatkom decembra získa Zlatú loptu magazínu France Football.

Denník Corriere dello Sport zakladá túto prognózu na skutočnosti, že Cristiana Ronalda v nedávnych dňoch navštívila delegácia zo spomenutého francúzskeho periodika, ktoré udeľuje túto prestížnu individuálnu trofej.

Aj keď ide iba o dohady, v minulosti sa už viackrát stalo, že takéto v predstihu uniknuté informácie sa napokon ukázali ako pravdivé.



Ako oficiálny dôvod návštevy u Ronalda sa uvádzalo exkluzívne interview, ale redaktori z Corriere dello Sport sú presvedčení, že skutočná príčina bola úplne iná.

Denník z Apeninského polostrova uvádza, že francúzski novinári s CR7 natáčali rozhovory, ktoré plánujú vysielať 2. decembra počas slávnostného galavečera v Paríži, kde by si mal 5-násobný víťaz Ligy majstrov a úradujúci majster Európy prevziať spomenuté ocenenie.

Na stretnutí so zástupcami France Footballu sa okrem Cristiana Ronalda zúčastnil aj technický riaditeľ Juventusu Fabio Paratici.



Ak by sa skutočne potvrdili prognózy Corriere dello Sport, C. Ronaldo by sa stal rekordérom v počte získaných Zlatých lôpt.

V minulosti ho takto ocenili päťkrát, rovnako aj Argentínčana Lionela Messiho, ktorý koncom augusta získal poctu FIFA The Best.