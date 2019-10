Sagan chce ísť na Giro aj Tour. Bude ho to stáť zmeny v programe

Slovenský cyklista ešte nikdy neštartoval na Giro d'Italia.

29. okt 2019 o 11:56 SITA

BRATISLAVA. Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan sa po prvý raz chystá v jednom roku absolvovať Giro d´Italia aj Tour de France.

Azda najzaujímavejšou otázkou je, či z tejto vražednej kombinácie dvoch trojtýždňových podujatí Grand Tour vydoluje jedno či dokonca dve víťazstvá v bodovacej súťaži.

Je vôbec reálne, aby sedemnásobný držiteľ zeleného dresu na Tour de France vybojoval v tej istej sezóne celkové triumfy v "bodovačke" na Gire aj Tour?

Možno nepôjde na celé Giro

"Peter Sagan je schopný zvládnuť menej náročné kopce nielen vo Francúzsku, ale aj v Taliansku. Práve v nich doteraz tradične zdolával popredných špurtérov, ktorí, ak sa cesta zdvihla, boli bez šance.

Má teda predpoklady, aby sa na oboch podujatiach pokúsil bojovať o víťazstvá v bodovacích súťažiach," myslí si niekdajší skvelý cyklista Ján Svorada vo svojom názore v denníku Šport.

Víťaz 11 etáp z podujatí Grand Tour zároveň dopĺňa základný predpoklad úspechu v oboch bodovacích súťažiach.

"Aby to Peter dokázal, musí dokončiť obe podujatia - Giro v Miláne a Tour v Paríži. Ak sa tak stane, nikto sa potom nebude pýtať, aké bude jeho miesto v celkovej klasifikácii."



Trojnásobný majster sveta sa po prvý raz predstaví na Giro d´Italia, ale neznamená to, že tam automaticky získa cyklámenový dres určený pre víťaza bodovacej súťaže.

Celkom sa však nedá vylúčiť, že bude chcieť získať najcennejší šprintérsky dres na Gire a potom aj na Tour de France.

"V jeho silách to rozhodne je, hoci by išlo o veľmi nezvyčajný počin. Záleží na tom, ako sa bude cítiť a aké si určí priority. Môže ísť len časť Gira, sústrediť sa na víťazstvá vo vybraných etapách a na Tour zaútočiť na ďalšie zelené tričko.

Existuje tiež možnosť, že sa pokúsi o oba dresy. Po sériovom a takmer každoročnom získavaní zeleného dresu na Tour môže byť pre Petra takáto výzva novou motiváciou,“ uviedol cyklistický expert Tomáš Macek v rozhovore pre denník Pravda.

Zrejme vynechá majstrovstvá sveta

Kombinácia Giro d´Italia - Tour de France si v podaní Sagana vyžiada zmenu jeho dosiaľ zaužívaného plánu pretekov v prvej polovici sezóny.

Sám už naznačil, že určite vynechá preteky Okolo Kalifornie, kde je držiteľom historického rekordu v počte víťazných etáp (17) aj triumfov v bodovacej súťaži (7).

Uvažuje aj nad tým, že v úvode roka nepôjde na tradičné podujatie v Austrálii Tour Down Under, ktoré mu v posledných rokoch slúžilo ako rozbeh do sezóny.



"Na Giro d´Italia chcel Sagan štartovať už v minulosti, ale pretekársky program mal doteraz postavený tak, že to nebolo možné. Všetci sme si zvykli na to, že absolvoval jarné klasiky, potom mal oddych a začal sa v Kalifornii pripravovať na Tour de France.

Generálku na Tour mal potom na Okolo Švajčiarska. Neviem, ako to má vymyslené, myslím si však, že bude musieť svoj pretekársky program zmeniť. Určite nepocestuje do Kalifornie, kde preteky kolidujú s Girom. Rovnako asi nebude riskovať a vynechá aj Okolo Švajčiarska.

Necelé štyri týždne medzi Girom a Tour využije okrem štartu na spoločnom šampionáte Česka a Slovenska v cestnej cyklistike na potrebný oddych.

Som presvedčený, že bude musieť robiť nejaké korekcie, aj keď sa budúci rok asi neplánuje zúčastniť na majstrovstvách sveta na ťažkej trati vo Švajčiarsku," napísal Svorada o možných posunoch v Saganovej sezóne.

Sagan všetko starostlivo zváži

Tomáš Macek tvrdí, že šprintéri, ktorí sa rozhodnú pre štart na Giro d´Italia aj Tour de France v tom istom roku, nezvyknú dokončiť oboje preteky.

Spravidla sa v jedných sústredia výlučne na triumfy v šprintérskych etapách a vo vysokých kopcoch radšej odstúpia, aby šetrili sily do ďalšej časti sezóny.

"Nejde o nič výnimočné. Tento rok to urobil Caleb Ewan alebo Elia Viviani. Avšak kľúčové bude, s akým zámerom Sagan pôjde do Talianska," zdôraznil Macek, autor knihy o Tour de France - Príbehy starej dámy.

Podobný názor má aj Svorada. "Úloha šprintérov je splniť nejaký čiastkový cieľ ako vyhrať etapu a nie je tragédiou, ak špurtér takéto náročné trojtýždňové meranie síl nedokončí. Ak predčasne ukončí Giro, má ešte šancu na rehabilitáciu pred Tour de France," podotkol Svorada.



Peter Sagan avízom svojej premiérovej účasti na Giro d´Italia a zároveň potvrdením štartu na Tour de France vzbudil ďalšie vysoké očakávania u fanúšikov, ktorých má po celom svete.

"Musím starostlivo všetko zvážiť a naplánovať. Giro príde rýchlo po jarných klasikách a po jeho skončení budem mať už len mesiac do začiatku Tour de France. Možno nebudem mať čas ani na domáci šampionát.

Jar by však mala byť podobná ako po minulé roky. Pôjdem do Argentíny, potom na preteky Tirreno-Adriatico a po nich prídu na rad klasiky. Je to však všetko ešte veľmi ďaleko, šesť aj viac mesiacov.

Uvidíme, v akej budem forme a ako sa budem cítiť na začiatku Gira. Od toho sa bude všetko odvíjať," ozrejmil Peter Sagan, ktorý v januári oslávi okrúhlu tridsiatku.