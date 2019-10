Už len dve výhry. Polášek je o krok bližšie k postupu na turnaj pre najlepších

Na prestížnom turnaji v Paríži si s Dodigom pripísali výhru v 1. kole.

29. okt 2019 o 13:08 SITA

BRATISLAVA. Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom uspeli v prvom kole štvorhry na prestížnom turnaji kategórie ATP Masters 1000 v Paríži.

V utorňajšom dueli zdolali belgickú dvojicu Sander Gille, Joran Vliegen 7:6 (2), 7:6 (4) a posilnili svoje šance smerom k účasti na koncoročnom Turnaji majstrov v Londýne.

Od vybojovania si zostávajúcej ôsmej postupovej miestenky na úkor amerických bratov Bryanovcov ich delia už len dve víťazstva.



Hneď v úvodnom geme zápasu musel favorizovaný pár pri podaní Dodiga čeliť brejkbalu, ale napokon ho dokázal odvrátiť.

Okrem toho diváci už žiadny ďalší brejkbal v prvom sete nevideli, a tak musel o víťazovi úvodného dejstva rozhodnúť tajbrejk. V skrátenej hre mali jednoznačne prevahu wimbledonskí semifinalisti a ovládli ju pomerom 7:2.

V druhom sete sa obraz hry nezmenil a na príjme sa hráči takmer k ničomu nedostali. V dvanástom geme mierne zaváhal na podaní Dodig, ale za stavu 40:40 esom odvrátil setbal súperov.

Logickým vyústením bol ďalší tajbrejk, opäť s úspešnou koncovkou pre slovensko-chorvátsku dvojicu.



V parížskej hale Bercy si ôsmy nasadený pár turnaja zahrá osemfinále, v ktorom si zmeria sily s Rakúšanom Jürgenom Melzerom a Francúzom Édouardom Rogerom-Vasselinom.

Z hľadiska postupových ambícii na Turnaj majstrov potrebujú Dodig s Poláškom postúpiť aspoň do semifinále, vďaka čomu by získali do rebríčka 600 bodov a predstihli Bryanovcov.

Turnaj ATP Masters 1000 Paríž 2019 - štvorhra - 1. kolo

Ivan Dodig, Filip Polášek (Chor./SR-8) - Sander Gille, Joran Vliegen (obaja Belg.) 7:6 (2), 7:6 (4)