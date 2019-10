Žije futbalom 25 hodín denne, vraví Demo o Bénesovi

Slovenskému futbalistovi sa v Bundeslige darí.

29. okt 2019 o 13:59 SITA

BRATISLAVA. Napriek streleckej topforme poľského útočníka Roberta Lewandowského z Bayernu Mníchov sa po 9. kole nemeckej I. bundesligy 2019/2020 na najvyššom stupienku v tabuľke nachádza Borussia Mönchengladbach.

Nazbierali v deviatich vystúpeniach 19 bodov, čo je najlepší výsledok Borussie za ostatných 32 rokov.

Bénes žije futbalom 25 hodín

Veľkú radosť z počínania Mönchengladbachu má aj niekdajší slovenský reprezentačný stredopoliar Igor Demo, ktorý v tomto tíme pôsobil v rokoch 2000-2005.



"Keď som v auguste strávil týždeň v Mönchengladbachu, mohol som si všimnúť, že v klube sa všetko robí pre hráčov, aby boli sústredení iba na zápasy a prináša to ovocie.

Súvisiaci článok Bénes sa mučí a jeho tím senzačne vedie Bundesligu Čítajte

Teším sa, že to takto funguje a môžem povedať, že sú pripravení nie na 100, ale 150 percent," uviedol Demo v rozhovore pre agentúru SITA.



Na doterajších tohtosezónnych výsledkoch Borussie má podiel aj slovenský záložník László Bénes. Nastúpil v ôsmich bundesligových dueloch, z toho šesťkrát od začiatku.

"Hrať pravidelne za Borussiu je senzačné. Navyše v mužstve, ktoré ťahá nitky na popredných priečkach, aj keď treba povedať, že rozdiely medzi mužstvami sú veľmi tesné.

Momentálne sú prví, Lacimu sa darí. V pondelok som sa ním zhováral, bol vysmiaty a veľmi spokojný. Prežíva neuveriteľné obdobie kariéry," dodal Demo.



Dvadsaťdvaročný Bénes prestúpil do Mönchengladbachu v roku 2016 z MŠK Žilina. Po skončení uplynulej sezóny sa vrátil z niekoľkomesačného hosťovania v nemeckom druholigovom Holsteine Kiel a získal si dôveru nového kouča Borussie Marca Roseho.

"Keď ho v roku 2016 kupovali, v Borussii to vnímali tak, že potrebuje čas. 'Oťukal sa' nielen v mužstve, ale medzi hviezdami celej I. bundesligy. Vďačí za to aj svojmu profesionalizmu, pretože Laci žije futbalom 25 hodín denne. Čo futbalu obetujete, to vám vráti. V jeho prípade to platí stopercentne," povedal Demo.

Práve o spomenutého trénera Roseho bola v medzisezónnom období veľká bitka. Chceli ho mnohé kluby, ale nakoniec sa rozhodol pre angažmán v Borussii Mönchengladbach.

V Nemecku sa rozšírila úsmevná príhoda, že športový riaditeľ klubu Max Eberl musel do Roseho pri rokovaniach "naliať" veľké množstvo alkoholu, kým napokon súhlasil.

Po zápase je stále pred zápasom

Aj Demo kvituje voľbu funkcionárov Borussie dať príležitosť 43-ročnému rodákovi z Lipska, ktorému na bundesligovej scéne mnohí vravia aj "nemecký Mourinho".



"Je veľmi dôležité, ako tréner komunikuje so svojimi hráčmi. Musí si nájsť správnu cestu, aby sa navzájom rešpektovali. To sa potom môže pretaviť do niečoho takého, ako je súčasné prvé miesto v bundesligovej tabuľke.

Tréner Rose určite vedel, do čoho ide. Keď sa hocikde vo svete povie Borussia Mönchengladbach, každý to pozná. Ponuke z takého klubu sa iba veľmi ťažko odoláva," podotkol.



Borussia zažila tzv. zlatú éru v 70. rokoch minulého storočia, keď sa päťkrát stala bundesligovým šampiónom. Odvtedy na triumf čaká márne.

A či má podľa Dema súčasný tím z Mönchengladbachu na to, aby nadviazal na také esá z dejín Borussie ako Berti Vogts, Rainer Bonhof, Uli Stielike, Jupp Heynckes či Allan Simonsen?

"Sezóna je ešte veľmi dlhá. 'Gladbach' účinkuje okrem bundesligy aj v Nemeckom pohári a Európskej lige. Na toto treba mať veľmi široký káder a je dôležité, aby sa hráčom vyhýbali zranenia.

Máme za sebou iba štvrtinu sezóny, no bolo by krásne, keby to udržali. Pred Borusssiou je ešte veľa ťažkých zápasov v rámci I. bundesligy. Netreba však riešiť, čo bude napríklad v decembri.

Treba sa zaoberať tým, čo príde o týždeň a ako vravia Nemci: 'Po zápase je stále pred zápasom'. Treba ísť krôčik po krôčiku," zakončil pre agentúru SITA Igor Demo.