Slovensko nemá ani jeden bazén spĺňajúci kritéria medzinárodnej federácie

Slovakia Swimming Cup bude hostiť Györ.

29. okt 2019 o 15:59 SITA

BRATISLAVA. Slovenská plavecká federácia (SPF) bude v závere aktuálneho týždňa organizovať podujatie Slovakia Swimming Cup v krátkom bazéne, na ktorom sa predstavia pretekári zo šiestich krajín vrátane elitných Slovákov Tomáša Klobučníka, Richarda Nagya či Andrei Podmaníkovej.

Podujatie sa však nemôže konať na Slovensku, pretože na území krajiny sa nenachádza ani jeden bazén spĺňajúci kritéria Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Preteky tak od 1. do 3. novembra bude hostiť maďarský Györ.

Súvisiaci článok Nagy: Na Slovensku vám už nepodpália auto, ale inak sa nič nezmenilo Čítajte

"Je potrebných desať dráh a bazény na rozplávanie a vyplávanie sa. Na Slovensku taký bazén nemáme. V Šamoríne síce je krásne stredisko, ale ešte je stále v procese dobudovania. Teraz sme museli presunúť podujatie do Maďarska.

Aj týmto spôsobom chceme poukázať na to, že na Slovensku nemáme podmienky pre medzinárodné podujatie takého rangu," povedal v utorok na tlačovej konferencii prezident SPF Ivan Šulek.

V budúcnosti by sa to však mohlo zmeniť. "Máme vypracovanú štúdiu, podľa ktorej by sme chceli postaviť novú 50-tku s desiatimi dráhami aj predeľovacou stenou.

Máme potvrdenia z ministerstva školstva a mesta Bratislava, že je záujem o taký zámer. Záujem je aj v ďalších mestách, napríklad v Košiciach či Banskej Bystrici alebo Žiline," informoval Šulek.