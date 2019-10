Majú patent na výchovu šampiónov. Deti učia, aby sa posledným neposmievali

V Komárne ocenili piatich olympijských medailistov.

KOMÁRNO. Na Slovensku je to unikát. Aj vo svete by ste však hľadali niečo podobné len veľmi ťažko.

Koncentrácia titulov majstrov sveta a olympijských medailistov na Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne je priam neuveriteľná. Vyrástli tu piati olympijskí medailisti, bratia Michal a Richard Riszdorferovci, Juraj Bača, Juraj Tarr a Erik Vlček.

O tom, že patrili či stále patria v kanoistike k extratriede, svedčí, že spolu získali na majstrovstvách sveta až 59 medailí. V rokoch 2002 až 2003 bol komárňanský štvorkajak neporaziteľný.

Víťazil na všetkých súťažiach. Na svetových šampionátoch bral zlato na tisícke aj päťstovke.

Dnes niečo málo vídané.

„Tréner je úspešný len vtedy, ak má úspešných zverencov. Mal som šťastie, že s týmito chlapcami, ktorí predtým prešli rukami iných trénerov, som mohol dosiahnuť vrchol. Boli to neobyčajne usilovní, vytrvalí a inteligentní športovci, na ktorých som veľmi hrdý,“ vraví dlhoročný tréner Komárňanov Tibor Soós.

Na Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne odhalili pamätné plakety piatim olympijským medailistom (zľava) - Erikovi Vlčekovi, Jurajovi Tarrovi, Jurajovi Bačovi, Michalovi Riszdorferovi a Richardovi Riszdorferovi. (zdroj: TASR)

Podmienky ako v Seville

Komárno má svoje genius loci. Mesto je obkolesené riekami, mŕtvymi ramenami. Podmienky na vodácke športy tu boli odjakživa. Klub sa tu začal formovať v povojnovom období. Najväčší vzostup však zažil od roku 1972, keď vybudovali prvú lodenicu.

„Také prírodné podmienky. ako máme v Komárne som videl možno ešte v Španielsku a Seville. Sme obklopení riekami – Dunajom, Váhom a viacerými ich ramenami.

Lodenica zo sedemdesiatych rokov bola skromnejšia, ale mali sme tam všetko potrebné a v roku 2000 sme vybudovali novšiu, ktorá sa môže pokojne porovnávať aj so zahraničnými. Ak dnes chcete pritiahnuť deti k športu, musí byť aj prostredie adekvátne. K nám chodia aj rodičia. Radi tu trávia voľný čas,“ vysvetľuje Soós.

Jeho slová potvrdzujú kanoisti. Juraj Tarr aj Erik Vlček vravia, že sa k tomuto športu dostali tak, že ich do lodenice priviedli rodičia.

„Vždy tam chodilo veľa ľudí a bola tam dobra atmosféra a okolo bolo veľa detí. V podstate sme tam trávili veľa času. Išlo to tak prirodzene,“ spomína Tarr.

Výnimočnosť lokality potvrdzuje aj bývalý reprezentačný tréner Pavol Blaho. Zásluhu na vybudovaní novej lodenice pripisuje najmä Soósovi.

„Zasadil ju do ideálneho prostredia. Na kanoistiku tu máte skvelé podmienky. Lenže plusom pre nás bolo aj to, že do Maďarska to je kúsok,“ hovorí Blaho.

U našich južných susedov patrí dlhodobo rýchlostná kanoistika medzi silné športy. Už v sedemdesiatych rokoch získavali na olympijských hrách medailové úspechy. Komárňania sa mnohým veciam priučili práve u Maďarov.

„Od nich sme získali veľa.