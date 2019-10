Sereď aj Trenčín postúpili do štvrťfinále Slovnaft Cupu

Kluby z najvyššej súťaže si poradili s tímami z druhej ligy.

30. okt 2019 o 15:58 TASR

Zľava: David Depetris z AS Trenčín a Marek Frimmel z MFK Skalica počas futbalového zápasu osemfinále Slovnaft Cup 2019/2020 medzi AS Trenčín - MFK Skalica. (Zdroj: SITA/Tomáš Somr)

BRATISLAVA. Futbalisti AS Trenčín bez problémov postúpili v stredu do štvrťfinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020. Na Sihoti si poradili so Skalicou 4:0.

Medzi elitnú osmičku prenikla aj Sereď, ktorá zdolala FC Petržalku 3:0.