Tréner ženskej reprezentácie nominoval na kvalifikačný duel v Maďarsku

Juraj Suja povolal štrnásť hráčok, nakoľko chce mať k dispozícii širší káder.

30. okt 2019 o 16:38 TASR

BRATISLAVA. Tréner slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie Juraj Suja oznámil 14-člennú nomináciu na prvú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2021.

V prvom bloku odohrajú slovenské reprezentantky zápas v Maďarsku.

"Do nominácie sme zaradili 14 hráčok, nakoľko chceme mať k dispozícii širší káder. Snažili sme sa vybrať najlepšie z tých, ktoré sú momentálne k dispozícii, zdravotne v poriadku a pripravené bojovať za Slovensko," povedal tréner Suja.

Hráčky sa zídu v pondelok 11. novembra v Pieštanoch, kde na druhý deň absolvujú prvý tréning.

Kvalifikačný duel odohrajú v nedeľu 17. novembra o 20.30 v Šoprone, kam odcestujú o deň skôr. Tretím účastníkom kvalifikačnej H-skupiny je Holandsko.

"Sme v trojčlennej skupine a hráme celkovo len štyri zápasy, takže každý z nich je nesmierne dôležitý. Prvý duel veľa napovie smerom k ďalšiemu vývoju v skupine. Maďarsko je siedmy tím z posledných majstrovstiev Európy a treba rešpektovat jeho kvalitu. My sa budeme snažiť spraviť všetko pre to, aby sme do kvalifikácie vstúpili víťazne," doplnil Suja.

Zvyšné dva kvalifikačné bloky sú na programe v novembri 2020 a vo februári 2021.