Slovan ukončil víťaznú sériu Banskej Bystrice a stal sa lídrom

V šlágri kola bol pri všetkom podstatnom český legionár Jindřich Abdul.

30. okt 2019 o 19:30 (aktualizované 30. okt 2019 o 20:39) SITA, TASR

BRATISLAVA. Šnúra triumfov v podaní majstrovskej Banskej Bystrice sa zastavila na čísle deväť.

Postarali sa o to hráči bratislavského Slovana, ktorí pod Urpínom vyhrali v 18. kole Tipsport ligy 2019/2020 3:1 a vystriedali na líderskej pozícii práve svojho stredajšieho súpera.

V šlágri kola bol pri všetkom podstatnom z pohľadu konečného výsledku český legionár Jindřich Abdul, ktorý strelil víťazný gól a pridal aj dve asistencie.

V úvodných fázach zápasu boli o niečo aktívnejší Bratislavčania, skúšal to exbystrický útočník Matoušek z medzikružia, no Beskorowany bol pozorný.

Domáci pohrozili až počas presilovky v piatej minúte, kedy Andrej Šťastný strieľal do žŕdky pred odkrytou bránkou. Následne to už pri rovnovážnom počte síl na ľade skúšali na bystrickej strane ešte Gabor a Kabáč, neboli však úspešní.

V polovici tretiny sa pekne natlačil pred bránku hosťujúci Urbánek, no ani on recept na gólmana nenašiel. Nebezpečná bola potom dorážka útočníka HC '05 Šoltésa, mieril iba tesne vedľa.

Pohrozili aj Slovanisti pri avizovanom vylúčení Brejčáka, konkrétne Abdulom z pravej strany, ktorý dvakrát zakončoval, Beskorowanyho nepokoril.

V následnej presilovke 'belasých' pútali pozornosť hlavne súboje Ďatelinku s Matouškom, šance chýbali.

Ako sa využívajú početné výhody ukázali hokejisti spod Urpína svojmu súperovi, keď 21 sekúnd pred prestávkou Southorn vystrelil od modrej a puk sa po Šťastného teči ocitol za Brustom - 1:0.

Do druhej tretiny vleteli Bratislavčania ako osy, boli aktívnejší a vyrovnali v 23. minúte. Po strele Abdula sa z dorážky presadil R. Bondra - 1:1.

Banskobystričania následne pridali na dôraze, ale sľubné príležitosti nedotiahli do úspešného konca. V polovici zápasu zaujal prienik Lampera v oslabení, na opačnej strane Zigo v presilovke mieril do žŕdky. Slovan nevyužil ani 20 sekundovú výhodu o dvoch hráčov. Domáci mohli ísť do vedenia ak by sa ujala dorážka Šťastného.

Potom mal dve možnosti opäť Zigo, Beskorowany bol proti. Ani Brust sa nenudil, pretože ho preverili z metra najprv Hickmott a potom bekhendom voľný Šťastný. Skóre sa napokon menilo v 39. minúte.

Po chybe Šoltésa pri mantineli sa puku zmocnil Abdul, nakorčuľoval si pred bránku a švihom zakončil - 1:2.

V tretej tretine mali navrch 'barani'. V oslabení po strele Hrnku v páde z dorážky neuspel pred odkrytou bránkou Lamper. V presilovke mali potom šance domáci Hickmott a Jääskelainen, ale gól nedali a súper trestal. V 51. minúte podnikol rýchly protiútok a po koncovke Abdula dostal puk do bránky z dorážky i so šťastím Urbánek - 1:3.

Následne sa Bystričania ešte snažili zdramatizovať zápas, Jääskelainen mal dve dobré príležitosti, ale Brust už nekapituloval. Slovan sa tak po výhre na ľade majstra prepracoval na prvé miesto v tabuľke.

Miškovec uspel na ľade Liptovského Mikuláša

Hokejisti DVTK Jegesmedvék Miškovec natiahli aktuálnu víťaznú sériu už na štyri stretnutia.

V stredajšom dueli 18. kola triumfovali v Liptovskom Mikuláši vysoko 5:0. V tíme hostí si vylepšilo individuálne štatistiky hneď trio trojbodových hráčov - Kanaďania Nicholas Rory Ross (1+2) a Francis Beauvillier (2+1) aj Slovinec David Rodman (0+3).

Liptáci sú naďalej na poslednom 13. mieste v tabuľke.

Michalovce ukončili štvorzápasovú sériu prehier

Hokejisti Michaloviec zvíťazili v zápase tabuľkových susedov 2:0 nad Detvou. Klubu zo Zemplína sa tak podarilo ukončiť štvorzápasovú sériu prehier.

Duel nováčika súťaže s Podpoľancami veľa hokejovej krásy a gólov nepriniesol. V prvej polovici duelu mali aké-také šance skôr domáci hráči, no ani Giľák zblízka v prvej tretine, ani Mašlonka po samostatnom úniku v druhej tretine neskórovali.

Skóre duelu sa zmenilo až vďaka úspešnej presilovke v 44. minúte, keď Daniel Hančák dorazil puk za brankára Petríka.

Po inkasovanom góle sa Detva snažila vyrovnať, zatlačila najmä pri vylúčení Vorobieva.

Lenže neuspela a pri power play pridal poisťujúci druhý zásah Galamboš do prázdnej bránky. Detva prehrala iba druhýkrát z uplynulých piatich duelov.

Košarišťanova nula vo Zvolene

Zápas mal pre domácich fanúšikov špeciálnu príchuť, keďže sa na ich vstupenky zložili hokejisti HKM Zvolen.

Tí sa tak rozhodli kompenzovať fanúšikom slabý výkon v piatkovom zápase 16. kola Tipsport Ligy, keď na vlastnom ľade prehrali s Detvou 1:5.

A domáci hráči sa chceli revanšovať aj na ľade. Hosťujúceho Košarišťana tak preveril už po 20 sekundách Lowney. Úvodný tlak Zvolena pokračoval aj v ďalších minútach.

Košičania sa prvýkrát vážnejšie ozvali až v 8. minúte a boli blízko gólu. Po prečíslení vypálil na Tomeka Jokeľ, ale domáci brankár si s jeho pokusom poradil.

Na druhej strane mal pri avizovanom vylúčení šancu McPherson, ale ani on nepochodil. Zvolen si potom zahral presilovku, no takmer v nej inkasoval pri brejku Rapáča so Skokanom. Čo Košičanom nevyšlo v oslabení, podarilo sa v presilovke. Skokan sa pred bránkou dostal k odrazenému puku a v 18. minúte otvoril skóre.

V úvode druhého dejstva tempo upadlo a na prvú väčšiu šancu sa čakalo sedem minút, keď Košarišťan s námahou vyrazil štipľavú strelu Kelemena. V 34. minúte prišla ďalšia dobrá šanca domácich. Švarný a dvakrát ani Špirko však gólmana hostí neprekonal.

Na druhej strane sa predviedol Tomek po nebezpečnom teči Jokeľa. Inak bolo na ľade dosť nepresností a tuho sa bojovalo o každý puk.

Hneď v úvode tretej časti pohrozili na jednej strane McPherson a na druhej Chovan. V 43. minúte sa dostal do samostatného úniku Klhůfek, vyskúšal blafák, no Tomek stihol roztiahnuť betóny.

V 46. minúte si zahrali domáci ďalšiu presilovku, ale opäť ju nedokázali premeniť na vyrovnávajúci gól.

V závere si Košičania strážili tesný náskok a Zvolen do tutoviek nepúšťali. Domáci to v záverečnej dvojminútovke vyskúšali bez brankára, súpera zatlačili a k vyrovnaniu sa už nedostali.

Tipsport liga 2019/2020 - základná časť - 18. kolo:

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Góly: 20. Šťastný (Southorn, Hohmann) - 23. Bondra (Abdul), 39. Abdul, 51. Urbánek (Abdul).

Rozhodovali: Snášel ml., Stano - D. Konc ml., Smrek, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2732 divákov.

HC '05: Beskorowany - Brejčák, Ďatelinka, Mihálik, Southorn, Nemčík, Cardwell, Zubák - Lamper, Hrnka, Šoltés - Jääskelainen, Hickmott, Lunter - Hohmann, Bubela, Bartánus - Gabor, Šťastný, Kabáč

Slovan: Brust - Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Marek Hudec, Šedivý - Bondra, Zigo, Abdul - Jendek, Puliš, Matoušek - Pance, Kukumberg, Sloboda - Urbánek

MHk 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jegesmedvék Miškovec 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Góly: 13. Ross (Beauviller, D. Rodman), 27. Harrison (D. Rodman), 40. Vas (Ross, Reszegh), 41. Beauviller (Ross), 42. Beauviller (D. Rodman)

Rozhodovali: Valach, Orolin - Rojík, Krajčík, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: Beach 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1002 divákov.

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Bátory (41. Romančík) - Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný - J. Sukeľ, Tamáši, Kriška - Vybiral, Lištiak, Macík - Piatka, Uhrík, Michalík - Ri. Huna, Oško, Ru. Huna - Haluška

DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján - Vojtkó, Ross, Vandane, Láda, Göz, Szirányi, D. Kiss - Reszegh, Vas, Miskolczi - Beauviller, Harrison, Rodman - Magosi, Galanisz, Beach - P. Kiss, Lövei, Farkas

HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 WPC Koliba Detva 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Góly: 44. Hančák (Galamboč, Giľák), 60. Galamboš (Safaralejev).

Rozhodovali: Kalina, Juhász (Maď.) - Stanzel, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2734 divákov.

Michalovce: Trenčan - Ventelä, Dalhuisen, Mesikämmen, Hančák, Kolba, Vorobiev, Zekucia - Mašlonka, Lalancette, Giľák - Mesároš, Galamboš, Juusela - Hvila, Linet, Safaralejev - Hamráček, Toma, Chalupa - Borov

Detva: Petrík - Martin Chovan, Gachulinec, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík, Turan - Sýkora, Zuzin, Šišovský - Žilka, Valent, Gašpar - Török, Podešva, Surový - Ľupták, Čacho, V. Fekiač

HKM Zvolen - HC Košice 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 18. Skokan (Belluš, Růžička).

Rozhodovali: D. Konc, Novák - J. Konc, Synek, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4060 divákov.

Zvolen: Tomek - Švarný, Lowney, Corrin, Betker, Maier, Drgoň, Fatul - Štrauch, Špirko, McPherson - Bonis, Trotter, Thompson - Mráz, Halama, Kelemen - Marcinek, Petráš, Tibenský - Kolenič

HC Košice: Košarišťan - Repe, Slovák, Růžička, Čížek, Koch, Michalčin, Bučko - Eliaš, Chovan, Belluš - Klhůfek, Skokan, Rapáč - Jokeľ, Bortňák, Suja - Hrabčák, Vrábeľ, Milý