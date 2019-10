Inter si neudržal náskok a prehral v Leidene

Hlasy po zápase:

Aramis Naglič, tréner Interu: "Povedal by som, že sme sa tri štvrtiny držali. Veľa chýb a stratených lôpt proti takému kvalitnému tímu s veľkou individuálnou kvalitou znamenali, že súper na konci vyhral. Dobrá skúsenosť, musíme sa z nej poučiť. Teraz nás už čaká Žilina."

Michal Baťka, hráč Interu: "Podľa mňa sme tento zápas prehrali v druhom polčase a určite hlavne v poslednej štvrtine. Pred štvrtou štvrtinou bola remíza 53:53, dali nám však rýchlych osem bodov, dostali sa do laufu, udržali to a zvýšilo to na konci. Škoda pre nás, že to tak natiahli, každý bod bude v tejto skupine dôležitý. Verím, že doma ich zdoláme väčším bodovým rozdielom, ako sme tu prehrali."