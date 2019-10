Koho zaujíma taktika? Všetky naše góly boli prekrásne, vraví Klopp

V penaltách rozhodol 19-ročný Jones.

31. okt 2019 o 10:40 SITA

LONDÝN.Päť gólov v prvom polčase, ďalších päť po prestávke a napokon víťazstvo domáceho FC Liverpool 6:5 po strelách zo značky pokutového kopu. Stredajší večer futbalových zázrakov pred takmer 53 000 divákmi na Anfielde vojde do histórie najpopulárnejšieho športu na Britských ostrovoch.

Vo štvrtom kole Ligového pohára sa zrodilo víťazstvo FC Liverpool nad londýnskym Arsenalom v zápase, v ktorom spolu s premenenými pokusmi z bieleho bodu padlo 19 gólov. Len raz v histórii Ligového pohára sa stalo, že sa zrodilo vyššie skóre po 90 minútach.

V roku 2014 sa zápas medzi mužstvami z nižších súťaží tímami Dagenham & Redbridg a Brentford skončil 6:6. Súčasný líder Premier League FC Liverpool len raz za posledných 66 rokov inkasoval v domácom prostredí viac ako päť gólov. A bolo to rovnako od Arsenalu, v januári 2007 s ním prehral v Ligovom pohári 3:6.

Bol to šialený zápas, vraví Emery

"Urobili sme nejaké chyby a ponúkali si len priemerné prihrávky. Veľakrát sme to vzadu až príliš otvorili. Môžeme sa baviť o nesprávnej taktike, ale koho to zaujíma po takomto zápase? Myslím si, že najmä mladí hráči si tento zápas dobre zapamätajú. Viacerým z nich sa splnil sen zahrať si pred domácimi fanúšikmi.

Všetky naše góly boli prekrásne. Nikto by si ich však o tri roky nepamätal, ak by sme prehrali. Takto si to tí chlapci zapamätajú navždy," zhodnotil tréner FC Liverpool Jürgen Klopp, cituje ho portál BBC Sport.

"Bol to šialený zápas. Som veľmi hrdý na to, čo hráči odviedli. Najmä v prvom polčase sme držali vysoké tempo hry. Viedli sme prakticky do poslednej akcie. Penalty sú stále lotéria 50 na 50. Sme sklamaní, zaslúžili sme si viac. Napriek slabej defenzíve sa z tohto zápasu dá vziať veľa pozitív," glosoval tréner Arsenalu Unai Emery.

Liverpool duel zvládol aj bez útočného tria

V zápase, v ktorom tréneri oboch tímov nechali oddychovať svoje najväčšie hviezdy, viedol Arsenal po prvom polčase 3:2. A keď Ainsley Maitland-Niles v 54. min zvýšil na 4:2 pre hostí, zdalo sa, že môže byť rozhodnuté.

Lenže domáci v priebehu piatich minút Alexom Oxladom-Chamberlainom (58.) a Divockom Origim (62.) vyrovnali na 4:4. Postupové šance Arsenalu opäť zvýšil v 70. min gólom na 5:4 mladý útočník Joseph Willock.

Futbalisti Liverpoolu sa však ani bez obávaného útočného tria Mohamed Salah - Sadio Sané - Roberto Firmino nevzdali a odmena prišla vo štvrtej minúte nadstaveného času. Divock Origi parádnym volejom a zároveň druhým gólom v zápase vyrovnal na 5:5.

Pôvodne mal ísť Origi

V penaltovom rozstrele rozhodol o postupe FC Liverpool iba 19-ročný Curtis Jones, predtým sa v drese Arsenalu pomýlil španielsky stredopoliar Daniel Ceballos.

"Vždy som sníval o tom predstaviť sa v zápase na Anfielde. Snažil som sa byť pokojný, nájsť si svoje miesto v zostave. Mal som šťastie, že víťazná penalta pripadla na mňa. Mužstvo hralo výborne, ukázalo charakter a vieru," skonštatoval Curtis Cones pre BBC.

"Nevybral som Jonesa na posledný penaltový pokus. Pôvodne som určil Origiho ako posledného, ale oni sa vymenili," podotkol Klopp.

Postup FC Liverpool do štvrťfinále Ligového pohára znamená, že klub z mesta Beatles zostáva v hre o všetky významné trofeje v tejto sezóne. V Premier League Kloppovi zverenci momentálne vedú s náskokom 6 bodov pred majstrovským Manchestrom City.