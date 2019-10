Získal striebro na MS v hokeji. Bližňák predčasne ukončil aktívnu kariéru

Neposlúchali ho platničky a operovali mu aj bedrový kĺb.

31. okt 2019 o 11:40 SITA

BRATISLAVA. Neposlúchali ho platničky a operovali mu aj bedrový kĺb. Slovenský hokejista Mário Bližňák, strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012, vo veku 32 rokov ukončil profesionálnu kariéru. Informuje o tom portál sport24.pluska.sk.

Pred tromi rokmi šikovný stredný útočník prekonal počas sezóny trombózu, pre ktorú vynechal šesť týždňov.

"Mal som vytečenú platničku, ktorá mi spôsobovala obrovské problémy. Nefunkčnú som mal ľavú nohu, vôbec som si ju necítil a nevedel som ani prejsť, a tak som podstúpil operáciu. Za tri a pol mesiaca som sa dokázal dať dohromady,“ prezradil pre sport24.sk strieborný medailista z MS 2012.

Lekár mu neodporučil pokračovať

Myslel si, že najhoršie trápenie už má za sebou, ale nebola to pravda. V uplynulej sezóne chcel pomôcť Trenčínu, ale mal pocit, že mu stále ťahá slabinu."Hral som ďalej, no môj stav sa zhoršoval.

Už som bol na tom tak, že som nevládal ani korčuľovať. Musel som si dať operovať pravý bedrový kĺb. Mal som roztrhnuté puzdro, a tak mi to vo februári v Plzni operovali,“ priblížil Bližňák.



Neskôr počas rehabilitácie mu vzhľadom na rozsah poškodenia lekár odporúčal, aby už nehral profesionálny hokej.

"Prognózy neboli ružové. Skúšal som to na ľade, ale stále som to cítil. Pochopil som, že hrať na 50 percent nemá význam. Rozhodol som sa skončiť. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale zdravie je prvoradé,“ vysvetlil Bližňák.

Bližňák si zahral aj v NHL

Bližňák počas kariéry odohral 124 zápasov v drese Slovana Bratislava v KHL s bilanciou 14 gólov a 17 asistencií. Dostal sa nakrátko aj do NHL, v drese Vancouveru Canucks odohral 6 zápasov a strelil 1 gól.

S tímom Vancouver Giants sa stal držiteľom prestížnej juniorskej trofeje Memorial Cup. V českom tíme Bílí Tygři Liberec sa pred dvoma rokmi tešil zo striebornej pozície na konci sezóny v najvyššej tamojšej hokejovej súťaži.

Počas majstrovstiev sveta v roku 2012 v Helsinkách prispel k striebornej medaile Slovenska tromi asistenciami.

Celkovo absolvoval v najcennejšom drese 42 zápasov. Kariéru ukončil v uplynulej sezóne v drese Dukly Trenčín. Pred operáciou bedrového kĺbu odohral 23 stretnutí so ziskom 10 bodov (4+6).