Rodičom dnes radím, aby deti dali v osemnástich skôr do školy, vraví úspešný tréner Soós

Soós pomohol kanoistom dostať sa do svetovej špičky.

31. okt 2019 o 14:30 Miloslav Šebela

Rozhovor pre SME: Ako tréner pomohol zverencom k desiatim titulom na majstrovstvách sveta a na olympijských hrách získal so štvorkajakom bronz aj striebro. Legendárny tréner rýchlostných kanoistov Tibor Soós (70 ) si užíva dôchodok. Z kanoistiky mu ostal jeden nesplnený sen. "O zlatej medaile z olympiády. Verím však, že to niekto z nášho klubu dokáže. Poteniál na to máme," vraví Soós.

Čím si vysvetľujete, že práve v Komárne vyrástlo až päť olympijských medailistov v kanoistike?

Netuším. Keby som to vedel, tak by ich dnes bolo desať a nie päť. Ale môže to súvisieť s tým, že tu je národnostne zmiešané územie a medzi školami tu vládne zdravá rivalita. Pretože to neplatí len o kanoistike, tu sa darí aj ďalším športovcom. Z Komárna pochádza až 22 olympionikov. Môže to súvisieť s rivalitou.

Môže byť taká rivalita aj nezdravá?

Ja som to nezažil. Dokonca ani v období, keď boli vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi vyhrotené. V rámci škôl také napätie nebolo. Môže to súvisieť s tým, že maďarskí učitelia pôsobili aj slovenských školách a dnes mnohé deti pochádzajú už zo zmiešaných manželstiev. Ale športová rivalita tu bývala.

Keď sa obzriete za kariérou. Prekvapuje vás, koľko vaši zverenci dosiahli úspechov?

“ Keď sa ma rodičia pýtajú, či v osemnástich majú deti podporovať v športovej kariére alebo ich dať do školy, odporúčam im školu. Pretože aj priemerný stavbár alebo IT-čkar dokáže dôstojne žiť. No priemerný kajakár nebude mať zo života nič okrem zničeného zdravia. „ Tibor Soós, bývalý kanoistický tréner

Viete, všetky si už ani nepamätám. Len olympijské medaily a tituly z majstrovstiev sveta. Ale všetci boli výnimoční a mali predpoklady na to, aby sa vo vrcholovom športe presadili. Ja som ich prevzal až v seniorskom veku. Už vtedy boli juniorskí majstri.

Mali všetko, čo taký kanoista potrebuje. Nebolo to len o fyzických predpokladoch. Mali to usporiadané aj v hlave. Vedeli, čo chcú dosiahnuť. Len ma mrzí, že sa nám nepodarilo spolu získať na olympiáde zlato.

V Aténach 2004 skončil štvorkajak na bronzovej priečke. V Pekingu získal striebro. Čo chýbalo k víťazstvu?