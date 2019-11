Valjent: Päť rokov som na Vianoce nebol doma, ale nevzdal som to

Valjent nechýbal v španielskej lige ani minútu.

1. nov 2019 o 12:48 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME Stereotyp, že sa Slováci nehodia do španielskej ligy, nabúral v posledných rokoch iba Stanislav Lobotka. V prebiehajúcej sezóne ho nasleduje obranca MARTIN VALJENT z RCD Mallorca.

Obranca Herthy Berlín Peter Pekarík prezradil, že si každé ráno doma

po raňajkách nasadí špeciálny prístroj, ktorý zmeria, nakoľko je

unavený. Platí to aj v Mallorce?

„V podstate tieto veci máme tiež. Myslím si, že Pekarík hovoril, ako im merajú kyslík v krvi. U nás v klube fungujeme na meraní na základe srdca, podľa ktorého dokážu zistiť, nakoľko sme oddýchnutí. Ako to funguje?

Musíme vždy ráno prísť v rovnakom čase. Mali by sme dodržať rovnakú rutinu. Teda, keď sa zobudíme, urobiť si ranné potreby a prísť na štadión. Test trvá tri minúty.

Ležíme, merajú nás a na základe intervalov úderov srdca dokážu zistiť, ako je telo športovca oddýchnuté. Aj na základe toho sa kondiční tréneri vedia zariadiť ohľadom tréningového procesu.

Máte v klube jedálny lístok ktorý musíte dodržiavať?

Jedálny lístok nemám špeciálne upravený, ale odkedy som v Španielsku, tak som ho výrazne zmenil. Snažím sa jesť menej mäsa a omnoho viac rýb, čo robí veľa športovcov. Takže môj jedálny lístok vyzerá klasicky športovo.

Tri dni v týždni nejem mäso vôbec, ani mäsové výrobky, ale zvyšné štyri už mäso konzumujem a snažím sa, aby bolo čo najlepšej kvality.

Niektorí hráči si dávajú robiť testy, čo majú jesť a čo im škodí. Niektorým pomohlo, že prestali jesť rajčiny či čokoládu. Máte podobnú skúsenosť?

Testy som si dal robiť ešte v období, keď som pôsobil v Taliansku. Mal som v tom čase minimálne zvýšené hodnoty pri niektorých potravinách, ale v súčasnosti našťastie všetko zvládam veľmi dobre a bez problémov.

Skúste opísať váš program. Koľko hodín denne trénujete?

V tréningovom centre strávim približne šesť hodín. Prichádzam okolo ôsmej ráno a odchádzame po druhej poobede. Ráno máme spoločné raňajky, pred tréningom si zájdeme do posilňovne. Po tréningu nasleduje regenerácia, spoločný obed a odchádzame domov. Vyhovuje mi tento systém.

Je niečo, na čom si v tréningu potrpíte? Trebárs Ronaldo je posadnutý 'brušákmi'.

Nie som posadnutý 'brušákmi' či jedným typom cviku. Vyberám si cviky, ktoré využijem hlavne pri futbale. Aby som sa cítil, čo najlepšie. Posilňovaniu tela mimo ihriska sa venujem už odmalička.

Keďže ma to aj baví, tak som vyskúšal rôzne tréningové metódy. Tento rok skúšam takzvaný FP (Functional patterns) tréning, je to systém, ktorý pochádza z Ameriky. V Dubnici mám osobného kondičného trénera, ktorý sa tým zaoberá, takže pracujeme spolu na technike a rôznych cvičeniach.

Ako šestnásťročný ste odišli z Dubnice do Talianska. Ako si na to spomínate?

Manažér o Valjentovi ,,Martin je výnimočný svojím profesionálnym vystupovaním na ihrisku i mimo neho. Je to inteligentný človek, ktorý to má v hlave usporiadané, vie čo chce dosiahnuť a ide si tvrdou prácou postupne za vysneným cieľom. Je dôležité, že odišiel do zahraničia v mladom veku, keď nemal ani sedemnásť. Ako obranca našiel v Taliansku najlepšiu futbalovú školu, ktorú po piatich rokoch môže skvele rozvinúť v úžasnej La Lige,“ vravel športový a mediálny manažér Jozef Korbel z agentúry AA Sports Management, ktorá zastupuje Valjenta. Korbel v minulosti osem rokov spolupracoval s cyklistom Petrom Saganom. „Obaja sú skutoční profesionáli. Každý deň tvrdo pracujú, nič nenechajú na náhodu. Dobre vedia, že úspech bolí.“

Bolo to veľmi jednoduché rozhodnutie. Mama mi vždy chcela, aby som robil to, čo ma v živote baví, a dobre vedela, že mojou najväčšou vášňou je futbal. Do Talianska som odišiel doslova zo dňa na deň, pomerne rýchlo a nebol čas sa na to pripravovať.

Mal som veľké šťastie, že po desiatich dňoch, čo som bol v Ternane, sa k nám pripojil ďalší slovenský futbalista Paľo Farkaš, ktorý mi to všetko

zjednodušil.

Ukázal mi možno ten skutočný futbalový mužský svet, kedže predtým v Dubnici som pôsobil v prvom tíme iba šesť mesiacov. A to sme tam väčšinou boli iba mladí chalani.

Palino mi ukázal veľmi veľa, aj čo sa týka života mimo ihriska. Vďaka nemu som začal brať futbal ešte vážnejšie a ešte profesionálnejšie. Bol vtedy mojím vzorom, stále sme v kontakte a rád si vypočujem jeho rady, prípadne postrehy, keď sleduje moje zápasy.

V čase odchodu ste boli v podstate dieťa. Nebol to šok?

Isteže to nebolo jednoduché, ale od prvého momentu som sa chcel presadiť za každú cenu. Nikdy som to nechcel vzdať či vrátiť sa domov, i keď mladému človeku prebehnú mysľou kadejaké veci.

Taká myšlienka mi nikdy nenapadla. Najťažšie obdobie? Keď som bol v Taliansku päť rokov a za ten čas som ani raz nemohol prísť domov k rodine na Vianoce.

Bol ste vždy považovaný za futbalový talent?

Nikdy som nebol považovaný za futbalový talent, to si nemyslím. Ale tiež nemôžem tvrdiť, že by som bol nejaké futbalové poleno. V mojej kategórií sme boli viacerí šikovní hráči.

Odmalička som bol dobrým strelcom a na turnajoch som vyhral niekoľko individuálnych ocenení pre najlepšieho kanoniera. Dnes to znie ako paradox. Neskôr som mal menšie zdravotné problémy, čo mi trošku pribrzdilo vývoj v mládeži.

Potom však počas jedného roka sa moja kariéra rýchlo zmenila, keď som sa vyšvihol až do prvého tímu Dubnice, dostal som sa do reprezentácie do osemnásť rokov a následne som odišiel do Talianska.

Kto je vaším vzorom?

Som hráč, ktorý nikdy nemal svoj idol, ktorý by som sa snažil napodobňovať a kupoval si trebárs rovnaké kopačky, ako to robia možno niektoré deti. Nie, toto nie je môj prípad. Nikdy som nemal jeden konkrétny vzor.

Mal som ich viac, trebárs už spomínaný Farkaš. Snažil som sa vždy učiť od tých najlepších v mojom okolí, hlavne od starších a skúsenejších ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracovali. Neskôr som si všímal stopérsku dvojicu Martin Škrtel a Ján Ďurica.

Martin Valjent (v strede) spolu so šéfom AA Sports Management Andrejom Augustínom a manažérom Jozefom Korbelom. (zdroj: Archív Jozefa Korbela)

Postupne ste sa presadili až do španielskej ligy. Čo je za vaším úspechom?