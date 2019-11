Polášek dostal odmenu za famóznu sezónu. Turnaj majstrov

Pred 19 mesiacmi nebol ani v rebríčku ATP. V pondelok bude v top 10.

1. nov 2019 o 19:20 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. Po prvý raz si spolu zahrali v posledný júnový týždeň. Cvične si skúsili turnaj ATP v Antalyi na tráve.

Prehrali až vo finále, a tak si povedali, že to spolu skúsia aj vo Wimbledone. Zo skúšky bola na posvätnej londýnskej tráve skvelá semifinálová účasť.

Slovenský tenista Filip Polášek s chorvátskym deblovým partnerom Ivanom Dodigom ohúrili tenisový svet.

Vyhrali turnaj ATP Masters Series 1000 v Cincinnati a pridali aj titul v Pekingu.

Razom pre nich ožila šanca zahrať si na Nitto ATP Finals v Londýne.

To by sa však museli dostať medzi najlepších osem dvojíc tohto roka.

Istotu účasti mali aj grandslamoví šampióni, takže aj Francúzi Pierre-Hugues Herbert s Nicolasom Mahutom, ktorí boli v rebríčku za slovensko-chorvátskou dvojicou.

A práve títo Francúzi, víťazi Australian Open, sa postarali o to, že Polášek s Dodigom mohli oslavovať skvelý úspech a postup do Londýna.

V piatkovom štvrťfinále totiž zdolali krajanov Jeremyho Chardyho s Fabricom Martinom 2:0 na sety.

Vo Wimbledone to slovensko-chorvátska dvojica dotiahla až do semifinále. (zdroj: SITA/AP)

Po ozname legendárnej bratskej dvojice Boba a Mika Bryanovcov, že sezónu 2019 ukončili a do Londýna nepocestujú, boli práve Chardy s Martinom jedinými súpermi Poláška s Dodigom v súboji o poslednú ôsmu miestenku.

Herbert s Mahutom pristúpili k zápasu zodpovedne a nepripustili žiadne špekulácie, že by svojim krajanom pomohli.

"Po našom štvťfinálovom zápase sme ich stretli. Usmievali sa, či sme radi, že vyhrali. Tak sme im poďakovali," hovoril Polášek na linke z Paríža tesne po postupe do semifinále.

Tretí deblista medzi elitou

Polášek sa stal po Miloslavovi Mečířovi a Michalovi Mertiňákovi historicky tretím slovenským tenistom, ktorý sa predstaví na turnaji majstrov vo štvorhre. Druhým v ére samostatnosti.

Paradoxne, vo všetkých troch prípadoch bolo vyvrcholenie deblovej sezóny práve v Londýne.

Mečíř hral v roku 1987 turnaj majstrov aj vo dvojhre, ale po troch prehratých zápasoch proti Cashovi, Edbergovi a Wilanderovi si rýchlo balil kufre a z New Yorku letel do Londýna, kde s Čechom Tomášom Šmídom ovládli turnaj šampiónov vo štvorhre.

Po dlhých 22 rokoch sa medzi najlepších osem párov dostal Michal Mertiňák. Aj on mal partnera Čecha – Františka Čermáka. A z ťažkej skupiny sa dostali až do semifinále.

Polášek s Dodigom ešte vyžrebovanie nepoznajú. Londýnsky turnaj sa uskutoční od 10. do 17. novembra v O2 aréne.

"Je to paráda. Tento rok je skvelý. Akurát nemáme čas na oslavy. Ani po víťazstve v Pekingu sme si nestihli aj štrngnúť šampanským, lebo sme sa ponáhľali na lietadlo do Šanghaja. Verím, že po turnaji v Paríži tento skvelý výsledok oslávime," dúfal Polášek.

Top 10 ako bonus

Tridsaťštyriročný zvolenský rodák sa do profesionálneho tenisu vrátil po päťročnej pauze vlani. Zázračne ho prestala bolieť noha i chrbát a raketovým tempom sa šplhal rebríčkom.

Súvisiaci článok Polášek s Dodigom sa prebojovali na prestížny turnaj majstrov v Londýne Čítajte

V tejto sezóne vyhral tri turnaje ATP, v ďalších dvoch prehral vo finále.

Pred devätnástimi mesiacmi jeho meno ani nefigurovalo vo svetovom rebríčku ATP.

Po piatkovej štvrťfinálovej výhre v Paríži nad americko-britským párom Rajeev Ram, Joe Salisbury 6:3, 6:7, 10:7, je isté, že sa v pondelok objaví meno Filip Polášek medzi najlepšou desiatkou svetových deblistov. Ako prvý Slovák v ére samostatnosti (Mečíř bol v marci 1988 na 4. mieste).

"Čo mám na to povedať? Je to super," vyletelo z najlepšieho slovenského deblistu. "V tomto roku sa už stalo veľmi veľa vecí, o ktorých som sa ani len neodvážil snívať.

Pred rokom som si nevedel predstaviť, že vyhrám turnaj ATP Masters 1000, najťažšiu päťstovku roka v Pekingu a dostanem sa na ATP Finals do Londýna. A k tomu ešte prienik do top 10. Nemám to ešte pochopené a spracované, ale je to úžasný pocit. Zároveň sa nesmierne teším na dovolenku," dodal s úsmevom Polášek.

A to ešte nemusí byť koniec. Ak sa Poláškovi s Dodigom podarí v Paríži triumfovať, Slovák pôjde výrazne vyššie.