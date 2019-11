Bystrica potvrdila úlohu favorita, Trenčín zaváhal v Liptovskom Mikuláši

Hlasy po zápase

František Kučera, asistent trénera Nových Zámkov: "Do zápasu sme išli trochu s rešpektom a prvá tretina bola z našej strany trochu ustráchaná. No po prvej tretine sme mužstvo nabádali k bojovnému výkonu, ktorý sa od druhej tretiny prejavil. Vytvorili sme si tam kopec príležitostí. Znova sa trápime v koncovke, chýba nám aj kúsok šťastia, aby sme šance premieňali. Musíme sa aj viac tlačiť pred bránu. Posledná tretina bola z oboch strán trochu opatrná. Škoda, že sme dostali gól na 0:3, následne sme dostali ešte impulz, keď sme dali na 1:3, mali sme nejaké šance. No ako vravím, niekedy príliš špekulujeme v zakončení a to je príčina, prečo dávame málo gólov. Preto sme zápas nevyhrali. Ak chceme v zápase uspieť, početnosť streľby musí byť oveľa väčšia a rovnako aj dôraz v predbránkovom priestore. Viem, že to bolí, ale hokej je o tom, že rozhoduje práve ten predbránkový priestor, odtiaľ padajú góly."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Mali sme dobrú prvú tretinu. Skutočne sme sa sústredili na začiatok zápasu, nechceli sme na začiatku zaváhať. V prvej tretine sme nezužitkovali všetky naše šance, v druhej tretine sme hrali veľmi dobre. Príliš sme mysleli na útok a súperovi sme dopriali nejaký priestor. Náš brankár dobre zachytal, okolo brány sme celkom dobre bránili. Náš tím odohral veľmi dobrý zápas a tak sme získali tri body."