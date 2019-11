Slovan si upevnil prvenstvo, futbalisti DAC doma zaváhali

Nitra zvíťazila prvý raz od polky septembra.

2. nov 2019 o 18:00 (aktualizované 2. nov 2019 o 19:12) SITA

BRATISLAVA. Čierna série futbalistov FC Nitra vo Fortuna lige 2019/2020 je minulosťou. Tím spod Zobora v sobotňajšom súboji 14. kola zdolal pred vlastnými fanúšikmi Spartak Trnava tesne 1:0 (1:0) a v najvyššej domácej súťaži bodoval prvýkrát od 14. septembra.

Medzitým Nitra zaznamenala päť ligových prehier. Hrdinom domáceho kolektívu sa stal Milan Ristovski, legionár zo Severného Macedónska.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar prekonal brankára Dobrivoja Rusova v 39. minúte a v konečnom účtovaní to bol jediný zápas v zápase. Napriek zisku troch bodov zostáva Nitra na predposlednom 11. miesto tabuľky.

DAC nepredĺžili sériu výhier

Slovan Bratislava doma na Tehelnom poli zdolal Senicu gólmi Kenana Bajriča a Rafaela Rataa, do tabuľky si pripísal ďalšie tri body a upevnil si pozíciu lídra celej súťaže.

Futbalisti Slovana majú aktuálne náskok piatich bodov pred Žilinou, ktorá v nedeľu nastúpi proti Trenčínu.

Menším prekvapením je zaváhanie Dunajskej Stredy, ktorá v sobotu doma iba remizovala 0:0 so Sereďou.

Na vedúce duo tak stratila ďalšie dva body a v tabuľke je tretia o bod za druhou Žilinou. DAC nepredĺžil sériu víťazstiev v domácej súťaži, v ktorej bodoval naplno v predchádzajúcich štyroch súbojoch.

Ružomberok rozhodol v prvom polčase

Futbalisti Michaloviec pred vlastnými priaznivcami nad Zlatými Moravcami dvakrát viedli, napokon však po remíze 2:2 získali iba bod.

Domácich poslal do vedenia v 30. min Lazarus Rota, na jeho gól však odpovedal tesne pred polčasom Senad Jarovic. Zemplínčania sa tešili aj v 64. min po zásahu striedajúceho Christosa Kountouriotisa, ale opäť Jarovič zabezpečil deľbu bodov.

Nováčik súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zostáva na dne ligovej tabuľky, v sobotu doma prehral s Ružomberkom tesne 1:2.

Hostia získali potrebný náskok už v prvom polčase, po zmene strán Michal Klec už len znížil vedenie Ružomberku.



Fortuna liga 2019/2020 - 14. kolo - výsledky - sobota

Nitra - Trnava 1:0 (1:0)

Gól: 39. Ristovski. Rozhodovali: Chmura - Hrčka, Ádám, ŽK: Fabiš, Ristovski, Bilovský, Farkas - Lovat, Grendel, 743 divákov

Nitra: Šípoš - Kuník, Farkaš, Podhorin - Bilovský, Faško - Fabiš (81. Magda), Gatarič, Chobot - Ristovski, Šefčík (88. Danek)

Trnava: Rusov - Turňa (46. Gamboš), Mesík, Mitrea, Lovat - Diogo, Halilovič, Tešija, Dangubič (70. Grendel) - Yilmaz, Tavares (55. Sobczyk)

Hlasy

Ricardo José Moutinho Chéu, tréner Trnavy: "Z našej strany veľmi zlý výkon. Hrali sme nervózne. Strácali sme lopty a pôsobili unaveným dojmom. Mali sme v nohách dva ťažké zápasy a trošku nás to emocionálne položilo. Prehrávali sme po nádhernom góle. Nitra hrala dobre, organizovane a čakala na svoje šance. Mali veľa brejkov. My sme sa snažili hrať jednoduchšie, ale nedarilo sa nám to. Dnes sme si tú prehru naozaj zaslúžili. Je mi ľúto našich fanúšikov, ktorí cestujú s nami, povzbudzujú nás a my sme im pripravili 4 prehry a vypadnutie z pohára. "

Gergely Geri, tréner Nitry: "Sme šťastní, že sme prelomili sériu negatívnych výsledkov. Veľmi nám pomohol výsledok s Liptovským Mikulášom. Nie predvedená hra, ale výsledok. Dnes sme sa zamerali na dobre organizovanú obranu, z ktorej sme chceli vychádzať do rýchlych protiútokov. Vychádzalo nám to a strelený prvý gól dal chlapcom silu. Išli sme za tým víťazstvom celý zápas a dnes sa k nám priklonila aj šťastena, že sme nedostali lacné góly."

Pohronie - Ružomberok 1:2 (0:2)

Góly: 29. Twardzik (z 11 m), 42. Regáli - 59. Klec. Rozhodovali: Glova - Pozor, Borsányi, ŽK: Jacko, Bartoš - D. Takáč, 1071 divákov

Pohronie: Jenčo - Tesák (52. Klec), Nosko, Bartoš, Župa - Jacko, Dzurík - Hrnčár, Pellegrini, Blahút (77. Mazan) - Zachara (46. Mészáros)

Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš - Zsigmund - Kojnok (88. Jedinák), Kostadinov, D. Takáč (90.+ Múdry) - Bobček, Regáli (90.+ R. Kružliak)

Slovan Bratislava - Senica 2:0 (1:0)

Góly: 45.+2 Bajrič, 68. Ratao. Rozhodovali: Kráľovič - Weiss, Kováč, ŽK: Rabiu - Didiba, 4450 divákov

Slovan: Greif - Medveděv (83. Pauschek), Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, Rabiu (74. De Kamps) - Daniel (73. Dražič), Nono, Moha - Ratao

Senica: Vorel - Yenne, Addo, Favaro, Didiba, Cascardo (12. Totka) - Castaneda, El Moudane, Baumgartner (61. Akinyoola), Klapan - Sulley

Hlasy

Ján Kozák ml., tréner Slovana: "Sme spokojní, až na prvých dvadsať minút, keď sme boli pomalší aj pre aktivitu Senice po našu šestnástku, sme to mali úplne pod kontrolou. Dali sme dva pekné góly, teším sa z víťazstva. Nie je to ľahké, takže spokojnosť."

Michal Ščasný, tréner Senice: "Gratulujem Slovanu k víťazstvu, myslím si, že je úplne zaslúžené. Mali viac šancí, kombinovali dopredu, my sme ukázali dopredu veľmi málo. Bola šanca hrať dobrý futbal, ale chýbali nám odvaha a dravosť. Prehrali sme zaslúžene."

Dunajská Streda - Sered 0:0

ŽK: M. Vida, K. Vida - Rorič, Cleber. Rozhodovali: Marhefka - Ferenc, Jekkel, 6887 divákov

DAC: Jedlička - Blackman, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis - M. Vida (46. Oravec) - Divković (81. Taiwo), Ronan, Kalmár, K. Vida (72. Fábry) - Ramirez

Sereď: Iliev - Dabó, Djiby Ba, Hučko, Slaninka - Metalsi (63. Adekuoroye), Rorić - Morong (86. Špehar), Pankaričan, Iván (78. Cleber) - Louka

Michalovce - Zlaté Moravce 2:2 (1:1)

Góly: 30. Rota, 64. Kountouriotis - 45.+ Jarovič, 83. Jarovič. Rozhodoval: Pavlík, ŽK: Pino Soler, 821 divákov.

MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Pino Soler, Vojtko (60. Mensah) - Savvidis - Kvocera (85. Kvocera), Žofčák, Pedro, Popovic (44. Kountouriotis) - Sidibé

FC ViOn Zlaté Moravce: Pindroch - Čögley, Asanovič, Tóth, Brašeň - Grozdanovski (64. Jacy), Duga - Kovaľ, Richtárech (81. Gustavo), Švec (68. Silvio) - Jarovič