Keď bol dieťa, riešil, kde zohnať jedlo, teraz senzačne doviedol svoj tím k triumfu

Veľkým momentom je aj fakt, že JAR doviedol k titulu kapitán tmavšej pleti.

3. nov 2019

JOKOHAMA. Juhoafrická republika už poznala, aké to je, keď sa vďaka ragby zjednotí celý národ. V roku 1995 sa krátko po páde apartheidu radovala na majstrovstvách sveta na domácej pôde z historického prvenstva.

O 24 rokov neskôr získala už tretí titul, ktorý má pre krajinu opäť širší význam - reprezentácia Springboks bola kedysi symbolom segregácie a v sobotu zdvihol nad hlavu Pohár Webba Ellisa jej prvý kapitán tmavej pleti Siya Kolisi.

Zaujímavý odkaz v dátume narodenia

JAR vyrovnala tretím triumfom rekord Nového Zélandu napriek tomu, že sa pre bojkot nezúčastnila na prvých dvoch svetových šampionátoch 1987 a 1991.

Debutovala v roku 1995, po víťaznom finále prezident Nelson Mandela odovzdal na štadióne Ellis Park v Johannesburgu trofej do rúk belošského kapitána Francoisa Pienaara. Príbeh sa dočkal aj hollywoodskeho zvečnenia a Pienaar v Jokohame sledoval osobne svojho nasledovníka v drese s číslom 6.

Kolisi sa narodil deň pred formálnym zrušením apartheidu, vyrastal v chudobnej štvrti neďaleko mesta Port Elizabeth.

"V JAR žije mnoho ľudí, ktorí len potrebujú svoju príležitosť, je tam toľko nevypovedaných príbehov. Členovia nášho tímu pochádzajú z rôznych pomerov, sú rôznej rasy. Mali sme však jeden cieľ a ten sme dosiahli.

Dúfam, že sme ukázali celej krajine, že môžeme dokázať čokoľvek, pokiaľ sa spojíme," povedal pre oficiálnu stránku šampionátu Kolisi, ktorého otec účasťou na finále prvýkrát vycestoval z domoviny: "Nesmiete zabúdať, odkiaľ pochádzate, ani na ľudí, ktorí vám pomohli.

Len som sa chcel tešiť aj s ním. O takomto dni som nesníval, keď som bol dieťa, moja jediná starosť bola, kde zoženiem ďalšie jedlo."

Nádej pre národ

Zo športového hľadiska bolo favoritom finále Anglicko, no viacero osobností zdôrazňovalo, že Springboks poháňa "vyšší cieľ." Podľa BBC trpí v súčasnosti JAR 29-percentnou nezamestnanosťou.

"V našej krajine je mnoho problémov, no nikdy som ju nevidel tak ako teraz. Tréner Rassie Erasmus nám povedal, že už nehráme iba za naše mužstvo, ale za všetkých ľudí u nás doma.

A pre nich sme to chceli dokázať. Kouč ma začal podporovať, keď som mal osemnásť, a odvtedy som tvrdo pracoval," dodal Kolisi po svojom jubilejnom 50. štarte v najcennejšom drese.

Erasmus zvolil Kolisiho za kapitána vlani v máji a na pozápasovej tlačovej konferencii zopakoval, že výkony jeho mužstva v Japonsku majú dodať nádej celému národu: "V JAR vám nehrozí len, že si nenájdete prácu, ale to, že zavraždia niekoho z vašich blízkych. Ragby by nemalo prinášať tlak, ale nádej.

Našu úlohu sme nebrali ako bremeno, ale ako privilégium. Je ľahké hovoriť o nedostatku príležitostí, už ťažšie je hovoriť, že boli dni, keď nemal jedlo alebo topánky. Siya si tým všetkým prešiel a teraz ako kapitán drží trofej. Myslím si, že to dokumentuje, kto je Siya."

Aj kapitán juhoafrických majstrov sveta z roku 2007 John Smit uznal, že najnovšie víťazstvo má väčší význam: "Hoci som vyhral MS, toto je oveľa významnejšia udalosť vzhľadom na to, v akej situácii je naša krajina.

Obával som sa, že by bolo až príliš rozprávkové, keby Siya získal trofej, no nemohlo sa to prihodiť v lepšom okamihu. Bude to mať nesmierny dopad na našu krajinu. Tím, ktorý voľakedy znamenal segregáciu, dnes predstavuje jednotu.

Nikto si neuvedomuje, ako je podstatné, že ho viedol muž tmavej pleti. Celý tím však pochopil svoju úlohu a zvládol emocionálnu zodpovednosť. Bolo to magické."