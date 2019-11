Bayern utrpel najhoršiu prehru za posledných desať rokov

Mníchovčania nestačili na Frankfurt.

3. nov 2019 o 10:37 TASR

FRANFURT. Futbalisti Bayernu Mníchov utrpeli v sobotu najvyššiu prehru v súťažnom zápase za uplynulých desať rokov. V 10. kole nemeckej Bundesligy prehrali na ihrisku Eintrachtu Frankfurt vysoko 1:5.

Zápas ovplyvnilo vylúčenie obrancu hostí Jeromea Boatenga, ktorý už v 9. minúte zatiahol ručnú brzdu pri prieniku Goncala Pacienciu.

Výsledok prvého dejstva pritom žiadnu senzáciu nesľuboval. Domáci síce šli do vedenia zásluhou Filipa Kostiča a Djibrila Sowa, no Bayern dokázal kontrovať presným zásahom Roberta Lewandowského.

Odpor bavorského veľkoklubu definitívne zlomili až tri góly v druhom polčase, keď sa najskôr v 49. minúte presadil David Abraham, štvrtý presný zásah pridal Martin Hinteregger a klinec do rakvy úradujúceho majstra zatĺkol päť minút pred koncom riadneho hracieho času Paciencia.

"Som nesmierne hrdý na náš výkon a výsledok. Aj za stavu 2:0 bolo totiž cítiť nesmiernu kvalitu súpera. Góly v druhom polčase nám však dodali potrebnú sebadôveru a istotu na lopte.

Treba však povedať, že v zápase hralo v náš prospech hneď niekoľko vecí. Bayern trápia zranenia a k tomu červená karta v úvode zápasu," zhodnotil tréner Frankfurtu Adi Hütter.

Spokojný nemohol byť tréner hostí Niko Kovač, ktorý do Bavorska prišiel v júli 2018 práve z Frankfurtu. V predchádzajúcich troch stretnutiach proti svojmu bývalému klubu dokázal trikrát zvíťaziť so skóre 13:1.

Sobotňajší duel však priniesol najvyššiu prehru Bayernu za posledných desať rokov, keď naposledy prehrali rovnakým výsledkom v marci 2009 s majstrovským Wolfsburgom.

"Dnes sa nám skrátka lepila smola na päty. Po vylúčení Boatenga to bolo ťažké, no napriek početnej nevýhode nesmiete prehrať 1:5. Zápas sa zlomil, keď súper pridal tretí gól. Eintrachtu môžem len pogratulovať. Hral veľmi dobre a zaslúžil si zvíťaziť.

My sa musíme z prehry čo najrýchlejšie otriasť a pokračovať v tvrdej práci. Momentálne však robíme príliš veľa chýb, ktoré sa nám žiaľ nedarí odstrániť.

Ja sa však nikdy nevzdávam a viem, že to prelomíme tak, ako sa nám to podarilo v letnej príprave," povedal Kovač, ktorého tímu patrí po desiatich kolách so ziskom 18 bodov priebežná štvrtá priečka. Na vedúci Mönchengladbach stráca štyri body.

Frankfurt je so 17 bodmi šiesty, keď na domácej pôde ešte neprehral. "Štatistiky hovoria, že sme najlepší tím ligy na domácej pôde, to však nič neznamená. Keď sa chceme udržať v hornej polovici tabuľky, musíme bodovať aj na ihriskách súperov," uzavrel Hütter.