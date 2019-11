Po drvivej prehre Bayernu sa objavujú informácie o možnej výmene trénera

Médiá prichádzajú s rôznymi zaujímavými menami.

3. nov 2019 o 11:25 SITA

BRATISLAVA. Tréner futbalistov nemeckého šampióna FC Bayern Mníchov Niko Kovač nebol po sobotňajšom bundesligovom výprasku 1:5 na ihrisku Eintrachtu Frankfurt spokojný hlavne s druhopolčasovým výkonom svojich hráčov.

Súvisiaci článok Bayern utrpel najhoršiu prehru za posledných desať rokov Čítajte

Hráči Bayernu utrpeli v Hesensku jednu z najhorších prehier za ostatné roky. V doterajších desiatich kolách inkasovali už 16 gólov. Predtým sa niečo také stalo ešte v ročníku 2008/2009, keď Bavorov viedol Jürgen Klinsmann.



"Začali sme dobre, ale všetko, čo sme si naplánovali, vydržalo iba do 8. minúty," uviedol Kovač prostredníctvom oficiálnej stránky Bayernu a pripomenul skoré vylúčenie obrancu Jéroma Boatenga z úvodnej desaťminútovky.



Eintracht napokon takmer celozápasovú "presilovku" pretavil do piatich zásahov, čo by sa podľa Kovača nemalo stávať.

"Je ťažké vo Frankfurte hrať vyše 80 minút v početnej nevýhode. Napriek tomu, že sme do prestávky dostali dva góly, počínali sme si dobre. Stiahli sme sa dozadu a kontrolovali sme priebeh.

Následne sme však štyri minúty po zmene strán inkasovali tretíkrát a napokon prehrali 1:5, čo sa nesmie stávať. Náš výkon nebol to, čo sme očakávali. Hlavne v druhom polčase sme nehrali dobre," doplnil 48-ročný Berlínčan, ktorý vo Frankfurte nad Mohanom trénoval pred vlaňajším príchodom do Mníchova.

Okamžite po debakli Bavorov sa začali objavovať špekulácie, že niekdajší chorvátsky reprezentant čoskoro prepustí miesto na lavičke inému kormidelníkovi.

V ostatných dňoch sa v nemeckých médiách skloňuje meno Portugalčana Josého Mourinha či Argentínčana Mauricia Pochettina, ktorý je aktuálne v službách anglického Tottenhamu Hotspur.



Periodikum Bild však prišlo s iným variantom. Bayern by údajne mohlo prevziať duo Hans-Dieter Flick a Miroslav Klose.

Podľa webu sport1.de však vedenie mníchovského klubu ešte počká na zápasy s Olympiakosom Pireus a Borussiou Dortmund a až potom sa rozhodne, či Kovač ešte v Bayerne dostane ďalšiu šancu.