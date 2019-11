Vedel som, že ho dostanem, hovorí čerstvý majster sveta Alvarez po zdolaní Kovaľova

Triumfoval KO v 11. kole.

3. nov 2019 o 12:53 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/kZsiaJAhqpA

LAS VEGAS. Mexický profesionálny boxer Saul Canelo Alvarez získal titul majstra sveta aj vo štvrtej hmotnostnej kategórii.

V nedeľu v Las Vegas v 11. kole knockoutoval ruského šampióna organizácie WBO v poloťažkej divízii (do 79,38 kg) Sergeja Kovaľova a pridal tak ďalší k opaskom v ľahkej strednej, strednej a superstrednej váhe.

Súvisiaci článok Monika Chochlíková túži po titule v thajskom boxe aj po účasti na OH Čítajte

Dvadsaťdeväťročný Alvarez tak už má na konte 53 víťazstiev (36 KO), 1 prehru, 2 remízy, 36-ročný Kovaľov má bilanciu 34 víťazstiev (29 KO), 4 prehry, 1 remíza.

Až do dramatickej koncovky duel veľa vzrušenia nepriniesol. Rus držal Mexičana na dištanc až do rozhodujúcej kombinácie ľavačka-pravačka, práve na takýto úder čakal Alvarez celý zápas.

"Je to ďalší krok v mojej kariére. Canelo tvorí históriu, to je isté. Môj plán bol jasný, musel som byť trpezlivý. Vedeli sme, že to potrvá istý čas, kým ho dostanem. Som v tejto divízii nový, ale celkovo to je úspech. Bolo to vyrovnané, mal dobrú defenzívu.

Zbieral bod za bodom, sústredil sa na to. Ale my sme vedeli, že to príde a všetko vyšlo ako sme naplánovali," citovala agentúra AFP šampióna, ktorý v momente víťazného úderu viedol u rozhodcov aj v bodovaní 96:94, 96:94 95:95

"Po šiestom kole som už bol dosť unavený. Mal som inštrukcie viac udierať. Už na to však nebolo dosť energie. Je to OK, vrátim sa," povedal Kovaľov.

poloťažká váha (do 79,38 kg) v Las Vegas:

Saul Canelo Alvarez (Mex.) - Sergej Kovaľov (Rus.) KO v 11. kole